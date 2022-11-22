黎智英案｜律政司就黎聘Tim Owen直接向終院上訴 周五聆訊
撰文：朱棨新 凌子淇
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壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，被控違反《港區國安法》一案，將於下月1日開審。高等法院法官批准黎智英，聘用英國御用大律師Tim Owen在審訊時代表他。律政司不服上訴，遭上訴庭駁回。律政司再向上訴庭申請終極上訴許可，同樣被駁回。律政司日前向終審法院申請上訴許可，根據終院網頁，有關聆訊已排期至本周五(25日)進行，將由首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛審理。
被告黎智英(74歲)，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。
案件編號：FAMV 591/2022
黎智英案12月1日審訊，黎已申請聘用英國御用大律師Tim Owen作其代表。(詳看下圖)
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