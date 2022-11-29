黎智英聘英御狀︱李家超未答再押後是否不公　稱最符合法制利益

特首李家超今早（29日）出席行會前記者會，被問到壹傳媒創辦人黎智英案聘海外律師爭議，釋法提請是否由中央提出，李家超表示只是在匯報《國安法》實行情況的報告中提到該案，並建議中央釋法。

另外，律政司表示將向法庭申請押後審理，但黎智英涉及的國安法案於本周四（1日）開審，加上黎智英自2020年8月被捕後，已還押候審近兩年，有記者以英語問李家超，這是否對黎智英不公平，人大常委會否召開會議商討黎智英一案，李家超皆無正面回答。



李家超被問到，是否中央要求港府提出釋法要求。他重申自己在向中央提交的報告中，提及黎智英的案件，並建議提請人大常委釋法。他透露，人大常委會將盡快就釋法程序工作召開會議（There are procedures as fast as I know about meeting to be conducted by the NPCSC），而釋法提請的最終結果如何，李家超形容人大常委有「absolute authority」（絕對的權威），會留待人大常委決定。

李家超未有正面回應律政司申請押後審訊，對已被還押逾兩年的黎智英是否不公，惟在其後的記者提問中，李家超表示，中央得知黎智英案的審訊日期，相信中央重視由港府提交的報告，會提出要求中央盡快處理。他稱，待人大釋法結果出台後，再處理黎智英案件是最適合、最符合案件及法制利益。