江澤民逝世︱斥港記者提問「幼稚、太簡單」　張寶華被一罵成名

前國家主席、中共前總書記江澤民今日（30日）中午在上海逝世，終年96歲。江澤民執政期間香港及澳門回歸，於實踐「一國兩制」初期扮演重要角色。2000年，江澤民接見到北京述職的時任特首董建華，被當時有線新聞記者張寶華問及是否擔心被認為「欽點」董建華連任特首，表現非常不滿，直斥香港記者提問「too simple, sometimes naive」（太簡單，有時很幼稚），成為經典金句。

《香港01》正嘗試聯絡張寶華尋求回應。



三度走近香港記者 重語氣批評

2000年10月，董建華赴京向國家領導人述職，當時政圈熱傳董建華將會連任，並獲中央領導人支持，當時有多名記者問到其他領導人如時任國務院副總理錢其琛、時任國務院總理朱鎔基等人是否支持董建華連任，兩人都只是簡單回答或沒有回應。

其後江澤民在中南海接見董建華，在開放拍攝時，記者問到中央是否支持董建華連任特首，江起初幽默以粵語「好啊」、「當然啦」回答。張寶華再追問，提前表示「支持」會否擔心外界認為是中央「內定、欽點」董建華連任，當時已坐下的江澤民隨即起身，先後三次走近記者前方批評香港新聞界，又指不久前曾採訪他的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者邁克．華萊士，「比你們不知道高到哪裏去了」，要求香港記者要提高水平，再用廣東話補了一句「識唔識得呀？」

我講的意思不是我「欽點」他當下任，你問我支持不支持，我說支持，我就明確告訴你這一點……你們有一個好，全世界跑到什麼地方，你們比其他的西方記者跑得還快，但是問來問去的問題呀，都too simple, sometimes naive。 江澤民斥責香港記者

張寶華是當年有線駐北京記者，所問的問題被江澤民當面斥責。（有線新聞截圖）

董建華尷尬非常 事後稱「主席好錫你哋」

其後記者準備追問，江澤民用帶責備的語氣打斷：「中國有句話叫『悶聲大發財』……但是我見到你們這樣熱情，一句話不說也不好……董建華現在是香港的特首，我怎麼能不支持特首？我要說支持，你們又說欽點了，再把我批判一番。」他又向在場記者說，如果「將來報道上有什麼偏差，你們要負責」。

同場的董建華表情尷尬非常，其後他向記者表示江澤民「好錫你哋」：「善意的勉勵、批評了你們。」

事件使張寶華聲名大噪，張寶華多次接受訪問都指，「欽點」兩字是來自當時很多報章頭條標題，任何記者有機會提問，都會問這個問題。張寶華2020年開設的YouTube頻道，亦以「Too Simple Sometimes Naive」，即當年江澤民批評香港記者的說話命名。