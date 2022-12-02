江澤民逝世｜譚惠珠讚六四後外交手腕　林淑儀：一直關心一國兩制

前國家主席、中共前總書記江澤民本周三（11月30日）逝世，終年96歲。中聯辦第二日（2日）設靈供各界弔唁，繼續有政界人士到場悼念，包括行會前召集人陳智思、立法會議員田北辰及全國政協常委林淑儀等。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，中英關係1989年後轉趨惡劣，中國受到國際壓力，「《基本法》起草停頓、『玫瑰園』商談停頓」，但江澤民主政下，《基本法》最終完成、『玫瑰園』順利推展，香港如期回歸：「一定有好多好有智慧嘅安排先能夠達到。」



譚讚對港事吸收力高：香港責任係聯通國際

譚惠珠哽咽道，江澤民與香港關係密切，主持了香港回歸典禮，代表中國收回香港。她又指，江澤民在人大工作近十年，對香港事務吸收能力高：「好懷念佢，我曾經兩屆做人大，（江澤民）每年都嚟香港，（江澤民）好清楚香港情況，係中西薈萃。（江澤民）聽我哋講國家同香港嘅事，吸收得好快、反應好快，話畀我哋知咩係國家大義，『一國兩制』係咩，同時話畀我哋知，香港嘅責任係聯通國際。」

她續指江澤民提出「三個代表」，成功令中國經濟更為開放。而江閱歷豐富，對外國文化、民情、藝術及音樂都有認識，性格開朗：「雖然我哋商談少，但商談（期間）總係覺得佢（江澤民）係好坦承咁溝通。」

林淑儀。（文睿攝）

林：「河水井水論」望大家堅守承諾

全國政協常委暨工聯會榮譽會長林淑儀表示，工聯會在未回歸前，曾組織訪問團到訪北京，得到江澤民接見。她指，江澤民當時主理香港回歸工作，因而勉勵工聯會做好迎接回歸的工作、關心基層生活、堅持落實「一國兩制」方針，使人心回歸。她又指，江澤民一直好關心香港該如何準確執行及落實「一國兩制」：「佢有句說話好出名：『河水不犯井水』，即係大家堅守承諾，香港又唔好諗住干預內地，內地又唔好插手處理香港具體事務，咁樣『一國兩制』先能夠順利執行。」

林淑儀形容江澤民是「慈祥的長者」，「中央各領導都好友善，江主席非常親切」，但面對須堅持及鬥爭的事，江仍會堅持：「每個領導人都有自己風格，對你哋記者講嘢都有佢自己風格。」

現屆港區人大代表陳振彬則相信每一位香港市民都會懷念江澤民：「（佢）特別支持香港回歸，係歷史性時刻，所以點解呢兩日咁多市民送花悼念。」他又指，江澤民為中國改革開放、走現代化之路打好基礎。