江澤民逝世｜中聯辦外現悼念人龍　放下工作市民：當佢爺爺咁尊重

前國家主席、中共前總書記江澤民逝世，港澳中聯辦設靈供弔唁，今午（1日）大批市民到香港中聯辦門外悼念，有人大讚江澤民政績彪炳，有人緬懷其個人魅力。有市民得知中聯辦設靈供弔唁消息後立即拋下工作，從北角趕到西環，他大讚江澤民能以英語回答記者問題：「我當爺爺咁尊重佢。」



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人龍一度排至中聯辦外行人天橋 有人抱著江澤民照片悼念

香港中聯辦今午2時半開始在辦公樓內設靈堂，接受香港各界弔唁。大批市民今午手持白菊花排隊等候，有人舉起印有「永遠敬愛的江澤民同志」或抱著江澤民照片悼念，人龍一度排至行人天橋。

市民讚江澤民教育水平高 接見外國元首大方得體

66歲的黃先生今早在北角雞肉檔工作期間得知消息後，便放下工作立即到場悼念。他表示感到悲傷及心情惡劣，大讚江澤民具高層次的教育水準，能以英語回答記者問題，接見外國元首時大方得體。黃指，江澤民推動改革開放助中國成為數一數二大國，在香港土生土長的黃雖一直只能在電視睹江澤民的風采，但形容：「我當一個爺爺咁尊重佢。」

20年前遙遙目睹江身影 市民今嗚咽：想到他自然落眼淚

78歲的唐先生今日身穿唐裝到場悼念，他憶述20年前江澤民訪港，曾從灣仔會展坐渡輪到紅磡碼頭，由於唐家住黃埔花園，有幸遙遙目睹江澤民身影，他嗚咽道：「感受好深，我想到他好多好的地方，自然會落眼淚。」

談到國家，唐表示感到由心崇拜，認為在江澤民領導下，港澳兩地能回歸國家更是偉大的事業：「我感覺到全世界沒一個地方比我們中國好！世界上最好的就是我們中國！」

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內地學生深感江澤民任內生活水平提升

從內地來港的理工大學博士生張先生表示在江澤民的管治下，家裏的生活水平當年得到提升，來港後在YouTube看到相關影片更發現江澤民的個人魅力，認為他是屬於國家的長輩：「感觸很深，感覺一個陪伴長大的人突然不在。」