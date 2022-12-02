漁農發展基金成效受關注　黃淑嫻：設專責小組填表助申請

立法會財委會今午（2日）召開會議，其中討論到漁農自然護理署轄下的「農業持續發展基金」及「漁業持續發展基金」。選委界議員蘇長榮提到，兩個基金自成立以來，共向36宗個案批出涉及6.2億元，當局有否定期監察其發展進度及是否達標。



環境及生態局副局長黃淑嫻表示，署方會定期派員審視及監察項目進度，與部份漁農企業簽訂協議，要求他們按時提交進度、財務報告，達標才會批出下一期撥款。



進度要達標才會批下一期撥款

黃淑嫻又指，漁護署及委員會亦可進行突擊檢查，確保項目達到預期指標、項目進度理想，才發放撥款，強調政府有良好的監察機制。她又指，基金成果理想，本地漁農業發展良好：「白花魚、龍蝦、淨化蠔有成績，本地淨化蠔嘅售價比本地蠔高出50%，農業都成功建立本地品牌。」

施政報告鼓勵漁農業「多層式發展」

選委會界議員陳月明問到，當局內部會否增設KPI（績效指標），吸引更多漁農企業申請基金轉型，又提到有不少漁農企業位於北部都會區內的發展區，將面臨搬遷問題，問當局會否在基金內，抽出撥款協助搬遷。

黃淑嫻表示，當局會積極舉行講座、會議、印制宣傳單張、簡化基金申請程序，以吸引更多企業申請基金資助，當局甚至成立專門小組，協助申請人撰寫申請書。她強調，新一份《施政報告》中，政府鼓勵漁農業「多層式發展」，強調現時已取得牌照的企業，受到影響時，政府必定會考慮可行方案，提供協助。