建議業議會倡北部都會區預留「中轉地」　擺放組裝合成建築構建物

本港未來建屋需求增，建造業議會早前聘請顧問公司，針對提升建造業時間、成本、質量表現，今日（17月）發表建議報告，提出繼續推動業界採用「組裝合成」建築法（MiC）、優化審核流程、推動行業數碼化等多項建議。

建造業議會執行總監鄭定寕指，「北部都會區」可作為「組裝合成」建築法模組單元的「中轉地」，於香港短暫儲存相關的構築物，配合工程施工時間，避免工程時間由於相關組件未能趕及運來香港而延誤。



建造業議會早前聘請顧問公司進行針對提升建造業時間、成本、質量表現的顧問研究，今日（17月）發表建議報告。（陳葆琳攝）

本港於未來建造業工程量將達每年3,000億元，房屋需求達43萬戶。建造業議會執行總監鄭定寕指，香港的建築成本在全世界排名第九，隨著今年建造業的需求逐步恢復，以及受新冠肺炎疫情影響，建築材料價格上升，預計建築成本有可能回升，同時面對勞動力短缺問題。

組裝合成建築法聯合小組主席黃煜新指，香港於2017年開始採用「組裝合成」建築法後，已有多個項目落成，例如位於消防處百勝角已婚人員宿舍，施工人手需求整體減少40%，施工時間節省了9個月。建造業議會未來將會建立「組裝合成」建築法及機電裝備合成法的電子資料庫，提供組裝合成建築法過去經驗，與業界分享，並會研究改良合約條款，進一步改善生產供應鏈。

《施政報告》提出發展局將成立跨部門督導委員會，專責統籌「組裝合成」等高效建築的發展及精簡相關的審批，並於明年制訂加強組件供應鏈的措施，包括為業界在「北部都會區」提供生產和儲存用地，促進與大灣區的協作。

鄭定華指，相關用地可作為「中轉地」，讓承建商將組裝合成的模組單元配件更早運輸至香港作短暫儲存，避免建築時間脫期，盡量配合每單工程施工的時間組裝合成。

建造業議會執行總監鄭定寕指，用地可作為「中轉地」，讓承建商將組裝合成的模組單元配件更早運輸至香港作短暫儲存。（陳葆琳攝）

另外，建造業營商專責委員會主席潘樂祺表示，目前建築項目審批流程往往需要很長時間，影響私人樓宇的交付計劃，增加成本超支的風險，亦會影響工期。議會建議繼續收集業界建議檢閱現有的審核流程從而優化流程，亦可以透過收集部門處理申請所需時間，制定優化服務方案，並制訂「綜合數碼呈交及審核進流程」，從而促進及簡化審批流程，提高核批效率。

建築信息模擬專責委員會成員鄭展鵬則指，業界很多建築項目複雜程度增加，需要透過數據及資訊進行可行性研究，以進行設計、施工，甚至營運。他表示，數碼建築流程可令工程更為可視化一些可能會發生的問題，並將工程安全納入考慮。他建議政府鼓勵及促進業界應用CDE綜合數碼共用平台及智慧建造，改善項目管理、協作和生產力，並協調政府數據及私人數據，為建構智慧城市鋪路，建立一個城市信息模型。