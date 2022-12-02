東華三院冬至軟餐宴　狄志遠大讚好食：令長者食慾大增

12月22日就是冬至，正所謂「冬大過年」，長者特別重視「做冬」，要食一餐豐盛的團年飯。然而對於有吞咽困難的長者，食一餐好的並不容易。



新思維社福界立法會議員狄志遠，今日（2日）到東華三院參加軟餐晚宴，大讚食物好食，希望推廣到不同院舍。



狄志遠今日到東華三院遙距與長者「做冬」，品嘗冬至軟餐。晚宴有院舍分享環節，亦有遊戲環節，充滿愉快氣氛。

從照片所見，所有嘉賓都有一個精美的四式餐盒，大大隻「鮑魚」夠注目，還有一碗冬至必備的「薑汁湯圓」。不過其實全部都是外形似足一般食物的軟餐，鮑魚有味道但不會韌，長者都能吃到。

味道與真實食品超過八成相似

狄志遠接受《香港01》查詢時指，食物味道非常出色，鮑魚、薑汁湯圓和菜心的味道，與真實食物超過八成相似。他說香港在軟餐方面相對日本較為落後，現時安老院舍主要做法，是將食物用攪拌機打碎，觀感上難免不太好。相比之下，軟餐賣相好，有營養師設計，令長者能吸收足夠營養。

要做到如此精美，會否很貴呢？狄志遠說軟餐的成本確實較現時做法高，但大大增加長者進食意慾，技術上亦能做到，希望軟餐能在院舍普及，讓院友吃得更有尊嚴。