狄志遠聯同殘疾人照顧者與港鐵會面　倡增設優惠及加強職員培訓

社福界一直有聲音要求政府加強支援照顧者。新思維主席、立法會議員狄志遠在社交平台分享，指今日（18日）聯同多個照顧者協會代表，與港鐵車務總監李家潤會面，提出3點要求，期望可改善港鐵設施及推出針對照顧者的優惠。



狄志遠今日（18日）與「關注殘疾人士照顧者平台」、「嚴重弱者人士家長協會」、「自強協會」代表，向港鐵提出增設更完善無障礙設施、增設照顧者優惠，及加強港鐵職員培訓，協助照顧長者、殘疾人士及照顧者。

李家潤承諾會加強員工訓練，不過針對「照顧者優惠」建議，港鐵則仍要考慮：「當有其他交通機構願提供照顧者優惠，有機會同時提供。」他表示，如有需要，會進一步會見其他照顧者團體。狄志遠則認為，一個先進的社會，應該要照顧到不同人士，指全面的配套是不可或缺的一部份：「我哋期待香港會變得更加開放同埋包容。」