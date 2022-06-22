安老｜年輕新血入行關注吞嚥困難　軟餐俠助長者尋找回憶的味道

「老友記食嘢冇牙力？」、「吞唔到硬嘢，又唔想餐餐都食杰撻撻的餬仔？」她或許可以幫到你，「去吧，軟餐女俠！」

撰文：MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒



去吧，軟餐女俠！

今日這一課，不是普通的烹飪課，而是軟餐學堂的特別一課。 點心有很多款式，軟餐蝦餃你又吃過嗎？「大家可先將蝦餃放入攪拌機中，再加300毫升清水、7.5克軟餐酵素粉⋯⋯」《軟餐俠》創辦人Queenie一邊跟學員解釋，一邊將清水加入攪拌機中示範。

Queenie（右）本身從事品牌設計工作，不過家人臨終前的經歷，令她決心轉換跑道，投身安老行業。（MWYO提供圖片）

「軟餐」的概念來自日本，是介護食及照護食的一種，已經有20多年的歷史，致力為吞嚥困難人士提供健康安全的飲食方案。Queenie解釋：「意思就係話一啲食物，做到個質地好腍身，好軟滑，俾一啲有吞嚥困難嘅朋友進食。」Queenie與一班年輕團隊，於2019年成立一所樂齡社企The Project Futurus，推動安老創新和構建可持續的服務模式，探索樂齡的未來。而《軟餐俠》正是旗下的銀髮族飲食平台，希望透過推廣軟餐文化，令一班有吞嚥困難的老友記，都可以吃到賣相精緻的食物，「老」也可以活得有尊嚴和有選擇。

根據政府統計處公布的人口普查數據，2021年本港65歲或以上長者的人口佔比達到20.5%，並且進入「老齡社會」。直到2040年，香港人口推算估計長者的人口更達至30%。Queenie指出：「到時候每3個人入面，就有一位年長嘅朋友，所以我哋去諗老齡化，唔只係社福界嘅事，老齡化將會影響香港各行各業，由房屋點設計、環境點規劃，甚至大家近年聽多咗樂齡科技……我哋都好想透過平時的教育，去推廣積極正面嘅樂齡生活。」

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外婆臨終前的經歷啟發 決心加入社福界

大學畢業後，Queenie本身從事品牌設計工作，不過家人臨終前的經歷，就令她決心轉換跑道，投身安老行業。她憶述：「我細細個開始就同婆婆住，佢係一個foodie （美食家），好鍾意食嘢 。後來到我差不多中學，婆婆身體越來越弱，要搬入院舍。臨終嗰段時間好辛苦、好波折，甚至拒絕進食，真係連水都唔飲，只係攞棉花棒幫佢濕吓個咀唇，咁所以呢樣嘢都啟發我好想加入社福界，去做啲嘢！」

為了更貼地令更多人認識老齡化的概念，Queenie有時候更會粉墨登場，戴上假髮、穿上S字襯衫變身成「女俠」，親力親為推動軟餐文化。她亦相信年輕新血能夠發揮創意，為安老行業帶來生氣。「其實安老業係好需要年青人，令到佢更加有生氣，尤其係整個社福界面對人手短缺，特別係前線，無論去做規劃一啲活動，或者係前線的照顧，其實都好需要年青人，一齊為我哋一班長輩，提供更好的選擇。」

年輕新血能發揮創意 活化安老行業

Willa是團隊入面比較年輕的一員，不到三十歲的她，大學主修歷史。她坦言，每當提起安老行業，旁人一般會聯想起「厭惡」和「辛苦」的工作，別人對她從事安老行業也感到驚訝。 Willa憶述：「我初初嘅時候同人哋講話，我做安老行業，咁其實大家即刻就會諗起，咦，你係喺安老院嗰度做吖？定係你係做啲乜嘢㗎？」

面對旁人的不理解，Willa會耐心地，把她的工作經歷娓娓道來：「其實整個安老行業，唔只係大家見到喺院舍的前線工作。我主要係負責團隊社區工作部分，平時會接觸唔同嘅人，同佢哋分享一啲關於老齡化的最新資訊，甚至會走入學校分享，究竟『老』係一個咩概念，當大家知道原來安老行業係咁廣闊之後，佢地會慢慢改變既有的印象，而更加重要係，就算我係喺安老院裏面做前線工作，亦唔係可恥嘅經歷，反而疫情期間，好多安老院舍前線員工真係好努力打仗，佢哋嘅工作係好值得我哋尊重。」

團隊日常大大小小的活動，小至洗碗和倒垃圾，大至整個活動的統籌管理，Willa都親自出手幫忙。能夠為長者及照顧者帶來有用資訊，她說感到很自豪： 「其實我哋最想係打破大眾對於『老』的諗法，我哋好希望透過我哋嘅社區教育工作，令到年輕人又好、或者令到一班準備退休嘅人士都好，唔使咁恐懼老齡呢個概念，或者咁恐懼『老』嘅到來！」

老也可以很有趣 軟餐點心讓長者重拾飲茶樂趣

工作室內傳來陣陣的蝦餃香味，Queenie準備將攪拌好的食材，倒入模具中定型。冷卻十分鐘後，軟餐蝦餃終於可以脫模，一班學員小心翼翼地拉開模具，撲通一聲，一粒晶瑩剔透的蝦餃脫模而出，學員都嘖嘖稱奇。 除了蝦餃，他們也會製作軟餐燒賣、軟餐叉燒飯，並會把這些獨一無二的軟餐點心帶到老人院，讓老友記重拾飲茶的樂趣，尋找回憶中的味道。

Queenie興奮地說： 「我哋有時會搞啲體驗式的飲茶活動，甚至自己會化身茶樓伙記，搵埋點心車，為老人家炮製港式點心軟餐……每一次做完活動都好開心、 好感動，見到佢哋食得開心，同朋友去交流傾偈，好似真係出咗去飲茶咁樣，呢個係我哋最感動嗰個位。好多老人家都會有孤獨感，好悶呀、同埋好無助，咁我哋可以點樣出一分力，多啲關懷佢哋，其實可以由自己開始。」

從今天開始 Make A Change 關懷身邊長者由自己開始

Queenie 說，這一類的軟餐學堂很受歡迎，很多照顧者都會特意來參加，可惜受到第五波疫情影響，很多需要「走入社區」的活動都被迫取消，Queenie表示，肆虐的疫情令人感到沮喪，但是艱難時刻，亦為她帶來不少啟發：「喺疫情期間，有超過9,000人逝世，我自己都統計咗，其實有96%，都係年長嘅朋友，咁當然大部分係住喺安老院舍。我哋自己本身做呢行，其實都好心痛。但我覺得今次呢個疫情，都俾咗我好大嘅啟示，就係社會要正視老齡化，無論係資源或者政策方面，我哋要鼓勵社會，唔同年齡層、唔同背景嘅人都一齊參與，為長輩出一分力。」

遠處的喇叭播放着 Michael Jackson 的《Man In The Mirror》，其中歌詞這樣寫道：「If you want to make a change, then you look at yourself into the mirror and then make a change ⋯⋯」 Queenie說自己很喜歡這段歌詞：「意思就係話你望一望自己喺塊鏡，見到反射嘅自己，如果你想今日去做一啲改變，就由自己開始，我覺得都係一個好好嘅啟發，尤其是疫情期間，我哋點樣去make a change，其實可以從關懷身邊嘅屋企人，關懷社會上嘅長輩開始，呢個係我哋好想見到嘅嘢。」

你或許會覺得，年輕一輩與安老行業風馬牛不相及，Queenie亦都同意，這個行業不甚吸引，難以令人一見鍾情，但憑着一顆同理心，年輕新血，透過創新意念，也可以活化安老業，讓「老」也可以變得有趣。