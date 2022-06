安老｜年輕新血入行關注吞嚥困難　軟餐俠助長者尋找回憶的味道

「老友記食嘢冇牙力?」、「吞唔到硬嘢,又唔想餐餐都食杰撻撻的餬仔?」她或許可以幫到你,「去吧,軟餐女俠!」

撰文:MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒



去吧,軟餐女俠!

今日這一課,不是普通的烹飪課,而是軟餐學堂的特別一課。 點心有很多款式,軟餐蝦餃你又吃過嗎?「大家可先將蝦餃放入攪拌機中,再加300毫升清水、7.5克軟餐酵素粉⋯⋯」《軟餐俠》創辦人Queenie一邊跟學員解釋,一邊將清水加入攪拌機中示範。

Queenie(右)本身從事品牌設計工作,不過家人臨終前的經歷,令她決心轉換跑道,投身安老行業。(MWYO提供圖片)

「軟餐」的概念來自日本,是介護食及照護食的一種,已經有20多年的歷史,致力為吞嚥困難人士提供健康安全的飲食方案。Queenie解釋:「意思就係話一啲食物,做到個質地好腍身,好軟滑,俾一啲有吞嚥困難嘅朋友進食。」Queenie與一班年輕團隊,於2019年成立一所樂齡社企The Project Futurus,推動安老創新和構建可持續的服務模式,探索樂齡的未來。而《軟餐俠》正是旗下的銀髮族飲食平台,希望透過推廣軟餐文化,令一班有吞嚥困難的老友記,都可以吃到賣相精緻的食物,「老」也可以活得有尊嚴和有選擇。

根據政府統計處公布的人口普查數據,2021年本港65歲或以上長者的人口佔比達到20.5%,並且進入「老齡社會」。直到2040年,香港人口推算估計長者的人口更達至30%。Queenie指出:「到時候每3個人入面,就有一位年長嘅朋友,所以我哋去諗老齡化,唔只係社福界嘅事,老齡化將會影響香港各行各業,由房屋點設計、環境點規劃,甚至大家近年聽多咗樂齡科技……我哋都好想透過平時的教育,去推廣積極正面嘅樂齡生活。」

外婆臨終前的經歷啟發 決心加入社福界

大學畢業後,Queenie本身從事品牌設計工作,不過家人臨終前的經歷,就令她決心轉換跑道,投身安老行業。她憶述:「我細細個開始就同婆婆住,佢係一個foodie (美食家),好鍾意食嘢 。後來到我差不多中學,婆婆身體越來越弱,要搬入院舍。臨終嗰段時間好辛苦、好波折,甚至拒絕進食,真係連水都唔飲,只係攞棉花棒幫佢濕吓個咀唇,咁所以呢樣嘢都啟發我好想加入社福界,去做啲嘢!」

為了更貼地令更多人認識老齡化的概念,Queenie有時候更會粉墨登場,戴上假髮、穿上S字襯衫變身成「女俠」,親力親為推動軟餐文化。她亦相信年輕新血能夠發揮創意,為安老行業帶來生氣。「其實安老業係好需要年青人,令到佢更加有生氣,尤其係整個社福界面對人手短缺,特別係前線,無論去做規劃一啲活動,或者係前線的照顧,其實都好需要年青人,一齊為我哋一班長輩,提供更好的選擇。」

年輕新血能發揮創意 活化安老行業

Willa是團隊入面比較年輕的一員,不到三十歲的她,大學主修歷史。她坦言,每當提起安老行業,旁人一般會聯想起「厭惡」和「辛苦」的工作,別人對她從事安老行業也感到驚訝。 Willa憶述:「我初初嘅時候同人哋講話,我做安老行業,咁其實大家即刻就會諗起,咦,你係喺安老院嗰度做吖?定係你係做啲乜嘢㗎?」

面對旁人的不理解,Willa會耐心地,把她的工作經歷娓娓道來:「其實整個安老行業,唔只係大家見到喺院舍的前線工作。我主要係負責團隊社區工作部分,平時會接觸唔同嘅人,同佢哋分享一啲關於老齡化的最新資訊,甚至會走入學校分享,究竟『老』係一個咩概念,當大家知道原來安老行業係咁廣闊之後,佢地會慢慢改變既有的印象,而更加重要係,就算我係喺安老院裏面做前線工作,亦唔係可恥嘅經歷,反而疫情期間,好多安老院舍前線員工真係好努力打仗,佢哋嘅工作係好值得我哋尊重。」

團隊日常大大小小的活動,小至洗碗和倒垃圾,大至整個活動的統籌管理,Willa都親自出手幫忙。能夠為長者及照顧者帶來有用資訊,她說感到很自豪: 「其實我哋最想係打破大眾對於『老』的諗法,我哋好希望透過我哋嘅社區教育工作,令到年輕人又好、或者令到一班準備退休嘅人士都好,唔使咁恐懼老齡呢個概念,或者咁恐懼『老』嘅到來!」

老也可以很有趣 軟餐點心讓長者重拾飲茶樂趣

工作室內傳來陣陣的蝦餃香味,Queenie準備將攪拌好的食材,倒入模具中定型。冷卻十分鐘後,軟餐蝦餃終於可以脫模,一班學員小心翼翼地拉開模具,撲通一聲,一粒晶瑩剔透的蝦餃脫模而出,學員都嘖嘖稱奇。 除了蝦餃,他們也會製作軟餐燒賣、軟餐叉燒飯,並會把這些獨一無二的軟餐點心帶到老人院,讓老友記重拾飲茶的樂趣,尋找回憶中的味道。

Queenie興奮地說: 「我哋有時會搞啲體驗式的飲茶活動,甚至自己會化身茶樓伙記,搵埋點心車,為老人家炮製港式點心軟餐……每一次做完活動都好開心、 好感動,見到佢哋食得開心,同朋友去交流傾偈,好似真係出咗去飲茶咁樣,呢個係我哋最感動嗰個位。好多老人家都會有孤獨感,好悶呀、同埋好無助,咁我哋可以點樣出一分力,多啲關懷佢哋,其實可以由自己開始。」

從今天開始 Make A Change 關懷身邊長者由自己開始

Queenie 說,這一類的軟餐學堂很受歡迎,很多照顧者都會特意來參加,可惜受到第五波疫情影響,很多需要「走入社區」的活動都被迫取消,Queenie表示,肆虐的疫情令人感到沮喪,但是艱難時刻,亦為她帶來不少啟發:「喺疫情期間,有超過9,000人逝世,我自己都統計咗,其實有96%,都係年長嘅朋友,咁當然大部分係住喺安老院舍。我哋自己本身做呢行,其實都好心痛。但我覺得今次呢個疫情,都俾咗我好大嘅啟示,就係社會要正視老齡化,無論係資源或者政策方面,我哋要鼓勵社會,唔同年齡層、唔同背景嘅人都一齊參與,為長輩出一分力。」

遠處的喇叭播放着 Michael Jackson 的《Man In The Mirror》,其中歌詞這樣寫道:「If you want to make a change, then you look at yourself into the mirror and then make a change ⋯⋯」 Queenie說自己很喜歡這段歌詞:「意思就係話你望一望自己喺塊鏡,見到反射嘅自己,如果你想今日去做一啲改變,就由自己開始,我覺得都係一個好好嘅啟發,尤其是疫情期間,我哋點樣去make a change,其實可以從關懷身邊嘅屋企人,關懷社會上嘅長輩開始,呢個係我哋好想見到嘅嘢。」

你或許會覺得,年輕一輩與安老行業風馬牛不相及,Queenie亦都同意,這個行業不甚吸引,難以令人一見鍾情,但憑着一顆同理心,年輕新血,透過創新意念,也可以活化安老業,讓「老」也可以變得有趣。