狄志遠追問0+0條件：旅業吊緊頸　謝偉俊轟「不走回頭」實為怕事

旅遊界立法會議員姚柏良今日（23日）在立法會大會提出口頭質詢，問及進一步放寬入境檢疫安排至「0+0」的條件、逆向隔離的安排、以及會否設立新一輪支援基金。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，明白遊業界經營困難，港府已推出逾38億元的承擔額措施，會密切留意疫情變化，逐步優化措施，盡可能給予更大空間。

選委界議員謝偉俊就批評政府將「不走回頭路」掛在口邊是怕事，敦促港府盡快研究進一步放寬以助旅遊業復蘇。醫務衞生局副局長李夏茵就強調香港疫情未見低位，仍要謹慎應對，不能鬆懈。



狄志遠：旅遊業「不是吊鹽水，而是吊頸」

楊潤雄表示，明白旅遊業界經營困難，港府已推出逾38億元的承擔額措施，下個月將加推新一輪綠色生活本地遊鼓勵計劃名額，刺激本地零售、酒店、餐飲及消費，當局將繼續密切留意外地疫情變化、冬季流感可能帶來的風險、變異病毒株情況，以及本地醫療系統承擔能力，在條件許可下，按部就班優化各項措施。

新思維狄志遠批評，局長回應質詢達十多分鐘，仍沒有提到具體措施幫助旅遊業，形容業界「不是吊鹽水，而是吊頸」，質問政府是否有商討實施「0+0」的條件。選委界謝偉俊斥責當局說「不走回頭路」其實是怕事，指不因應情況作改變只會害了旅遊業、香港、甚至國家。

醫務衞生局副局長李夏茵認為，「0+0」和「0+3」分別不大，進一步放寬需要考慮本港防疫屏障、國際疫情發展，以及病毒變種情況。香港現時每日有7,000至8,000宗本地確診，入境個案亦上升至600宗，必須謹慎應對，不能鬆懈。

逆隔離進展 楊潤雄：不增加内地風險下推進聯通

至於「逆向隔離」安排，未獲當局具體回應，新民黨黎棟國狠批當局答非所答問，敦促政府回應會否利用本港酒店作「逆向隔離」。楊潤雄卻說方案仍在磋商，難以回答，不過港府正努力推進聯通內地的工作，目標是在不增加内地風險下，恢復跨境往來。