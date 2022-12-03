二十大宣講︱沈春耀：一國兩制不時完善　按30年前法律規定不現實

中央宣講團昨日（2日）抵港，繼昨晚和今早分別和駐港機構、中資企業、公務員及官員、立法會議員舉行閉門宣講會後，今午（3日）在灣仔會展舉行「二十大精神宣講會」，由全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀及全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻主講，開放予市民網上觀看。

沈春耀表示，必須長期堅持「一國兩制」，而制度需要與時並進，不能要求20、30年訂立的法例能夠回應現時的問題。他又強調「一國兩制」是行政主導，並非三權鼎立。



「一國兩制」還會有新問題 解決了才能前進

沈春耀說，「一國兩制」必須長期堅持，是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度，正如習近平「七一」講話中提到，要堅持不移、全面準確落實「一國兩制」。他稱，要堅持依法治港治澳，《憲法》及《基本法》共同構成特區的憲制基礎，共同確定特區的憲制秩序，中央高度重視這種憲制秩序。

須形成更廣泛「一國兩制」統一陣線

他提到要堅持及完善「一國兩制」制度體系，長期堅持制度，必然會遇上需要與時俱進的問題：「沒有堅持，制度的根基和方向好像有問題，沒有完善，制度很容易失去生機和活力。」他說，要求20、30年前的人，在法例中列明如何解決現時的問題，並不太現實和不太可行。他稱，前輩提出「一國兩制」偉大構想以及訂立兩部《基本法》已經很了不起，但隨時代發展，以後還會出現各種情況、新問題，需要大家共同思考如何解決，解決了問題，制度便能前進。

沈春耀表示，要發揮及運用港澳優勢，二十大報告提及支持港澳融入發展大局，形成更廣泛國內外支持「一國兩制」的統一陣線，堅決打擊「反中亂港」勢力及外部勢力干預港澳事務。

沈春耀。（夏家朗攝）

一國兩制並非三權鼎立 行政主導是鮮明要求

港區人大代表、選委界立法會議員馬逢國在提問環節，問到對香港在「全面準確、堅定不移落實一國兩制」上有何核心要求和任務。沈春耀指，要長期堅持「一國兩制」，必須全面準確地落實，否則也堅持不好、堅定不下去。

他說「全面準確、堅定不移落實一國兩制」，必須從實踐及實體工作中體現出來，二十大報告提出要堅持行政主導，是明確鮮明的要求，強調「一國兩制」不是三權鼎立，大家可以思考香港在過去一段時間內，是否已全面準確領會把握這些要求。