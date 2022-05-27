沈春耀稱一國兩制50年後毋須變　惟非一成不變：須「完善」保活力

基本法委員會主任沈春耀今日（27日）在《基本法》法律論壇視像發言，提到曾經有人提到「一國兩制」今後會否有變，他引述國家主席習近平多次強調，中央貫徹「一國兩制」方針，堅定不移、不會變、不動搖，全面準確確保「一國兩制」在香港不變形、不走樣，始終沿著正確方向前進。

他提到「一國兩制」50年不變只是形象化說法，認為應理解為首50年「不能變」，50年後就是「不需要變」。中共元老鄧小平當年也多次表明，為實踐發展目標，要更加開放，他認為既然是這樣，反問怎會改變對香港的政策，強調50年後不會變亦不需要變。



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25年實踐說明「行得通、辦得到、得人心」

沈春耀指，「一國兩制」是處理歷史遺留的香港問題最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，「一國兩制」25年來成功實踐，充分說明這方案完全行得通、辦得到、得人心。他強調要堅定不移貫徹下去，無論遇到甚麼挑戰和困難，對「一國兩制」方針的信心和決心都絕不動搖。

他指要堅持一國原則、尊重兩制的差異，維護中央對香港特區全面管治權，保障特區高度自治權，發揮祖國內地堅強後盾作用，任何時候都不能偏廢，都不能割裂或對立起來，絕不能容許任何危害國家主權安全，利用香港對內地進行滲透破壞的活動，貫徹「一國兩制」方針只要做到全面準確和堅定不移，一國兩制事業才能走得穩、走得好、走得遠。

「一國與兩制」不能偏廢、割裂或對立

沈春耀說，「一國兩制」是黨領導人民，實現祖國和平統一的重要制度，隨着形勢發展、時代前進，「一國兩制」都不是一成不變，而要不斷完善，否則會失去正確方向和活力，難以發揮持久功效，甚至無法持續下去。

他指「一國兩制」必然會在實踐中遇到一些難以預料的新情況、風險甚至挑戰，因此在國家或特區層面都要在制度建設和發展作出積極應對，與時俱進，化解新矛盾，解決新問題，實現新發展。