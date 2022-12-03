公民黨將進入解散程序　換屆改選無人報名　梁家傑稱難有轉機

公民黨本月17日將召開周年大會改選執委會，報名期今日（3日）中午12點屆滿，沒有收到任何有效報名，將一如所料進入解散程序。公民黨主席梁家傑向《香港01》表示，將如期召開周年大會，現任執委會將轉為臨時執委會，進行將「公民黨有限公司」清盤的工作，最終召開特別會員大會決議。



梁家傑表示，唯一的轉機是臨時執委會運作期間有人「接莊」，但相信經過過去一年半載的發展及大環境轉變，自己出過兩次「主席家書」，又召開過集思會，相信最可能的結果只有「清盤」，認為是「預料之中，一啲意外都冇」。



公民黨選舉委員會今午向全體黨員發信，指報名期內，沒有就執委會、守則及標準委員會及紀律委員會選舉收到任何有效提名表格。梁家傑向《香港01》確認消息，原定本月17日舉行周年大會將如期召開，屆時將成立「臨時執委會」，其後召開「臨時執委會」會議處理後續清盤工作，包括委任清盤人、以及定出特別會員大會時間等，解散決議屆時須獲四分之三出席黨員支持通過。

他說公民黨前途已討論了一段時間，來到這刻「（換屆選舉）報名期都過埋」，相信除了清盤、已經難有其他轉機，形容對這個結果已經消化晒。