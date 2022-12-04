曾俊華睇過時過節：社會矛盾齊解決　唔會有今日局面︱政壇諸事町

前財政司司長曾俊華又去睇戲，今次睇《過時·過節》同《黑豹2》，並在Facebook寫影評。他說兩齣戲表面上截而不同，但其實都涉講到「寬恕」這個議題。



懷住報復的心 永遠解決不到問題

曾俊華首先談到《黑豹2》，認為電影節奏緊湊，內容點出饒恕的重要，如果懷住報復之心，冤冤相報是永遠解決不到問題。

然後曾俊華用大篇幅發表《過時‧過節》的觀後感，大讚Mo姐毛舜筠演得出色，和謝君豪帶住整齣戲，特別喜歡電影細緻地描寫家庭成員之間的關係、衝突和矛盾。

世事沒有如果 感嘆只能面對現實

當一個家出現紛爭、矛盾，曾俊華認為家人應該面對面理性處理問題：「如果大家都肯行前一步，好多問題都有機會迎刃而解。咁樣唔單止係饒恕對方，亦係一種自我寛恕。」曾俊華又以這一點來看社會矛盾：「如果我哋願意正面去處理，一齊去搵解決嘅方法，好多問題就唔會發生，亦都唔會出現今時今日嘅局面。」

不過現實沒有「如果」，曾俊華感嘆：「更殘酷嘅，係我哋只能夠面對現實。」

曾俊華早前到訪一間中學，並拍照留念，指這幅畫很有意思。（曾俊華Facebook）

憶移民美國 父轉擔心四兄弟極左傾

筆鋒一轉，曾俊華談到舉家移民美國時的生活，指當時父母擔心子女學壞，一時怕他們變成吸毒的嘻皮士（hippies），一時又怕加入唐人街幫派成為打手，更擔心會極左傾，加入當時紐約叫做「義和拳」的亞裔青年組織的極端激進份子。

父母希望他們四兄弟可能好好讀書，將來有一份安定的工作，而他們亦都不負所望，曾俊華考入麻省理工，二弟考入耶魯大學，三弟考入康奈爾大學，四妹「都叫做喺Harvard（哈佛大學）畢業」，大家生活不錯，「我諗，我哋四個都算係交到功課啩。」

最後曾俊華講幾句世界盃，說自己不是標準球迷，但同樣為日本、韓國和澳洲三支亞洲球隊晉級十六強而興奮，希望繼續有驚喜。