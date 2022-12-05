英御用大律師彭力克：若人大常委會否決港法庭裁決　將損司法獨立

黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen參與國安法案件，終審法院早前拒絕批出律政司上訴許可，特區政府隨即提請人大釋法。



曾多次代表港府打官司的英國御用大律師彭力克（Baron Pannick）撰文指，若果人大常委會否決香港法院判決，否決黎智英所選律師，將會對香港司法獨立以及信心，造成難以估算的破壞。



英國御用大律師彭力克（資料圖片/鄭子峰攝）

引用終院判辭指不涉國家機密 港府說法不能理解

彭力克在英國《泰晤士報》撰文，指港府稱海外律師或危害國家安全，說法令人不能理解（impossible to understand），又指終審法院判辭亦表明今次案件不涉及國家機密，因此該說法難以成立。

彭力克認為，特區政府無視Tim Owen在案件中純粹是被告的辯護律師。又認為目前是香港的關鍵時刻，相言人大常委會會考慮到，讓黎智英代表律師參與案件，對公平審訊十分重要。

黎智英涉違國安法案，特區政府提請人大釋法。（資料圖片）

曾代表政府打涉及基本法官司

彭力克是憲法專家，多次在法庭上代表港府。2011年新移民未滿7年不能申請綜援案，代表社會福利署參與。2013年外傭居港權案，他代表律政司陳詞時，就在庭上就《基本法》之中有關港人定義的條文辯論。

彭力克在2003年政府推動《基本法》23條立法時，亦認為有關條例取得平衡，符合《基本法》有關人權保障的規定。而2020年泛民主派在立法會內務委員會主席選舉拉布，主席梁君彥亦有諮詢彭力克的意見，最終決定引用《議事規則》處理。