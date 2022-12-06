「18區關愛隊」曝光　每個區議會選區設一隊　兩年經費可達120萬

《施政報告》提及的「18區關愛隊」組成終於曝光，政府向立法會提交文件，顯示政府會以區議會分區將全港劃分成小區，一個小區設一隊「關愛隊」，而當區的民政事務專員會擔任所有區內「關愛隊」的總指揮。



《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），全港十八區會劃分為不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」。（資料圖片）

18區民政專員調配 每隊8至12人

政府向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，詳列的組成。全港18區的民政事務專員擔任區內的總指揮，每一個區議會選區設一隊「關愛隊」，都歸所屬的民政專員調配。

地區團體須申請並通過遴選，而成為「關愛隊」，每一隊人類約8至12人，包括隊長和副隊長各一名。一個團體可以承包多於一個小區的工作，而視乎工作性質和規模，小隊可以按需要動員小隊成員以外的人士。

兩輪遴選 會評審服務計劃書

「關愛隊」的鄰選工作有兩個階段，首先是團體甄選，要確保組成「關愛隊」小隊的團體愛國愛港，能支持和配合政府的領導，具備一定地區網絡和服務經驗，擁有跨區域的動員能力，以及有能力凝聚並會尋求社會資源。這方面的工作由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」和18區民政事務專員領導的「地區關愛隊 評審及統籌小組」負責。

政府在第五波疫情高峰期，向全港住戶派發350萬個防疫包，不少地區團體發動義工參與。（資料圖片/李澤彤攝）

第二階段是評審申請團體的服務計劃。地區民政事務處會因應情況，擬定服務要求、設定關鍵績效指標（KPI）。通過第一階段評審的團體可按要求提交服務計劃書，並要訂明服務水平和預算開支，亦可以額外提供其他服務。計劃書亦要列出「關愛隊」成員名單，成員應吸納青年、婦女等不同人士，並應吸納具有相關服務經驗或專業知識的人士。

「全港評審小組」會制定準則，就團體所建議的服務、小隊成員的組成，以及資源運用進行評審。「地區評審小組」會負責評審建議書，並將結果呈交「全港評審小組」審批。得分最高的團體會成為該小區的「關愛隊」小隊。

每隊「關愛隊」會有兩年資助，總金額約為80萬至120萬元，亦可接受贊助、捐贈或團體內部資源以提供服務。

政府將於2023年首季在荃灣和南區率先設立「關愛隊」，今個月會公開邀請團體報名。