將軍澳綫停駛｜立會主席因一原因否決林筱魯提急切質詢

立法會主席梁君彥否決議員林筱魯就港鐵將軍澳綫的列車事故，於明天會議上提出急切口頭質詢，指提問未符《議事規則》「性質急切」的條件。



林筱魯要求立法會主席根據《議事規則》第 24(4)條，批准在無經預告情況下，於明日舉行的立法大會上，就 2022 年 12 月 5 日港鐵將軍澳綫發生的列車事故，提出急切口頭質詢。

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立法會主席梁君彥透過立法會秘書處回覆林筱魯指，港鐵近日接連發生列車事故，確令人憂慮鐵路服務安全，而上述事故導致港鐵將軍澳綫在早上繁忙時間的列車服務受阻，大批乘客受到影響，主席對此亦感關注。

不過，根據《議事規則》第24(4)條，急切質詢必須同時符合「性質急切」及「 與公眾有重大關係」兩項條件。基於林筱魯的質詢主要問及事實性資料，加上機電工程署昨日已要求港鐵公司在短期內就事故完成調查並提交詳細調查報告，港鐵亦表明將就近日兩宗列車事故展開深入的專項調查，及檢討現有的資產管理及維修保養制度。因此，主席梁君彥認為，雖然質詢事宜「與公眾有重大關係」，但即使在日後的立法會會議才提出，亦不會失卻意義。

此外，立法會鐵路事宜小組委員會剛於 12 月 2 日 的會議上，與政府當局及港鐵公司討論 11 月 13 日荃灣綫列車事故，認為議員可考慮透過該平台，與政府及港鐵公司就該等事故及整體鐵路服務的安全作全面和深入的討論。

因此，認為林筱魯的提問未符《議事規則》第24(4) 條中「性質急切」的條件。