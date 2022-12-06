關愛隊｜每月約3萬資助　陳勇稱資助不足：屋邨中心都唔止呢個數

政府向立法會提交有關「18區關愛隊」的文件，提到將以區議會分區劃分小區，各小區設一隊8至12人的「關愛隊」，每隊兩年的資助額約為80萬至120萬元，本月內公開邀請團隊報名，明年首季先在荃灣和南區試行。



民建聯立法會議員陳勇表示，政府表明只向承辦關愛隊的團體提供部份資源，按兩年80萬至120萬元資助額計算，每月資助額最低只有約3萬多元，遠遠未能維持地區中心運作，「一個屋邨中心一個月開支都唔止呢個數（每月約3萬元）。」



陳勇（右）認為，兩年80萬元的資助相當於每個月約3萬元，用來營運關愛隊並不足夠。（周皓宜攝）

陳勇稱，可能只有曾在疫情期間自籌經費服務社區的團隊，才會考慮參與計劃，形容政府正在招募「非常有愛心的義工關愛隊」。他又指，未知政黨是否政府考慮的首選，若政府認為適合，民建聯亦樂意參與關愛隊的試行計劃。

建議申請政府場地免場租

陳勇相信，每隊關愛隊8至12名隊員主要負責統籌，預計每區義工約有數十甚至過百人。政府文件顯示，地區民政事政處會為各區關愛隊訂立關鍵績效指標（KPI），陳勇認同必須要訂立KPI，但除了承辦的團體須達至KPI外，政府當局應負上最大責任，關愛隊只起協助政府的作用。

民建聯立法會議員李世榮指，政府提供的資助額較緊絀，「搞一場嘉年華，無論舞台、燈光、音響都用咗幾萬蚊。」他亦關注關愛隊是否屬官方認可團隊，以及日後申請政府場地會否獲協助等，建議政府豁免關愛隊場地租用費用。他提到，政府容許關愛隊尋找贊助，但擔心出現各區資源不均的情況，建議政府設贊助上限。