通關內地｜譚耀宗冀過年前成事　如減檢疫日數　逆隔離未必有需要

內地昨日推出「新十條」放寬疫情防控措施，包括容許無症狀及輕症患者居家隔離檢疫、不再推行全民核酸檢測、禁止臨時封控等措施。有消息指，港府已拍板縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫天數，由現時7天減至5天。

全國人大常委譚耀宗今早（8日）表示，相信香港與內地往來安排可進一步鬆綁，他期望港府可參考內地做法，盡量放寬現行防疫政策。



全國人大常委譚耀宗今早（8日）接受傳媒訪問，表示相信香港與內地往來安排可進一步鬆綁。（資料圖片）

籲港府放寬防疫參考內地做法

譚耀宗期望，香港可以做好防疫工作，令兩地在新年成功通關，讓市民探親：「一下子全部放開可能性不太大，一個是可能將隔離日子縮短，或者對防疫要求方面、有些方面不再強調，或增加過關名額，這些也會帶來很大促進作用。」他又提到「逆向隔離」安排，指當中仍有技術問題無法解決，若果內地縮短檢疫日數，就未必需要「逆向隔離」。

人大未召會討論釋法案 料12.27下次會議

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，案件下周二（13日）提訊。港府早前就《國安法》條文提請釋法，被問到人大常委會會否在下周二前釋法，譚耀宗透露，無聽聞有特別會議，預計下一次會議將在本月27日舉行，但未有正式通知。