消息：政府減檢疫期、不撤「疫苗通」　顧及港已對外通關有別內地

消息指，政府今午（8日）舉行的記者會，將公布縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫天數，由現時7天減至5天。相關人士只要第4及5天快測呈陰性，不論是否已接種疫苗，即時可放「疫監」。

據了解，政府昨午曾舉行內部會議討論放寬防疫政策，最終決定維持「疫苗通行證」及「安心出行」等其他措施不變，而未有跟隨內地「新十條」在一般場所取消掃「健康碼」的做法，是考慮到內地仍未放開「外防輸入」，而香港已近乎對外全通關，「0+3」下入境人士已毋須接受強制檢疫，只須進行三天醫學監察，現時抵埗後已可在市面走動。



消息人士透露，政府只縮減檢疫日數，不參照內地做法取消「疫苗通行證」，是因為主理官員「過唔到心理關口」：「內地噚日話對入境者檢疫措施不變，香港唔同內地，對外已近乎全通關，有輸入個案及變種病毒風險。」消息又指，入境人士的每日快測要求亦將由7天減至5天，但12人限聚令及口罩令則維持不變。

立法會議員陳凱欣接受查詢時表示，昨日（7日）新增11,981宗確診個案，創下八個幾月的新高，輸入個案超過700宗，正是香港與內地不同之處，內地仍然維持入境限制，遠遠不同於香港，估計政府因而考慮外來個案及變種病毒風險。

陳凱欣指隨著疫情升溫，病床使用率逐步上升，已經有醫生「嗌救命」，相信政府放寬本地防疫措施必然要考慮醫療負擔，以免醫療系統陷半崩潰，而小童低接種率亦是另一障礙。不過，她認為超市及街市等風險較低處所，確實不應該再強制掃「安心出行」，否則市民難以感覺到「鬆綁」。