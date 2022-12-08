民建聯建議縮短選舉投票時間　取消選民「通常在港居住」規定

民建聯今日（8日）發布「完善選舉制度安排倡議書」，建議縮短立法會、區議會的投票時間，並實施多項便利居內地港人的措施。



民建聯建議設全民自動登記做選民制度，永久性居民自動登記為選民。現時政府會寄掛號信確認選民登記，如未及時回覆會撤銷選民資格。該黨建議授權選舉事務處透過政府平台，合法取得選民資料，有助更新及確認資格。

倡容許選民自選投票站 投票時間縮至朝8晚6

投票程序方面，民建聯倡容許選民自選投票站，認為可方便上班的市民在工作場所附近投票。而投票時間可縮短至上午8時至下午6時，並設立預先投票制度，讓當日有公務在身的人士優先投票。

民建聯建議縮短立法會、區議會選舉投票時間，由早上8時至下午6時。（資料圖片）

民建聯亦有多項便利居內地港人投票的建議，他們提出取消選民登記中「通常在香港居住」的規定，並恆常在關口設立投票區，又建議可以在香港駐內地辦事處設投票箱，以方便在內地港人投票。

被問到為何沒有關於海外設立投票站的建議，民建聯立法會議員黃英豪指，內地設立票站是第一步建議，現時香港法例未能在外國實施，因此未能提出在外地設立票站的建議。至於內地票站的監察工作，民建聯提出可在出入口安裝閉路電視錄影，以作為選舉呈請的證據。

「完善選舉制度安排倡議書」亦提出，容許長者在票站內以長者卡核實選民資格，推動電子投票，加快投票及點票程序等。