政府精簡發展程序　劉國勳：多個項目即時受惠　能加快發展

發展局向立法會提交《2022發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》當中涉及六條法例，預計一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」時間將由最少6年減至4年。



民建聯發展事務發言人﹑立法會發展事務委員會副主席劉國勳表示，歡迎精簡相關程序，料洪水橋、古洞北等新發展區項目能即時受惠。



洪水橋發展料可即時受惠。（資料圖片／鄭子峰攝）

數萬個單位可提前未來10年內供應

劉國勳表示，正進行的洪水橋/廈村、古洞北/粉嶺北發展計劃餘下工程，以及元朗南三個大型的新發展區，料可以即時受惠，數萬個公私營房屋單位可提前納入未來10年房屋計劃中。

同時，「北部都會區」及「明日大嶼」兩個未來的核心發展項目亦會受惠，兩規劃的制圖程序可加快至少4個月。劉國勳預計，「明日大嶼」的填海工程可在擬備分區計劃大綱圖前展開，估計最少提早9個月。

劉國勳料北部都會區等大型發展可明顯加快。（資料圖片/羅君豪攝）

料「北部都會區」提前至10年初步成形

收地程序的多項安排，估計亦能將收地及清地程序提早約18個月完成。種種措施預計能大幅加快發展，以「北部都會區」計，劉國勳期望由原先預計的20年完成，推前至10年初步成形、15年成熟運作。

至於棕地上原有的商業活動，劉國勳指由於加快收地程序，受影響經營者有望較早獲得補償，相信有助更早規劃遷置。

當規劃申請得到行政長官或行政會議批准後，就可即時收地。劉國勳指政府在進行城規程序及公眾諮詢的同時， 可到立法會解釋及聆聽議員的意見，相信如議員大力反對，政府並不會輕易批出規劃准許。他說，到了工程期間，立法會議員仍能就工程提出反意見，不會影響收地部份。