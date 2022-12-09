盧寵茂稱內地放寬內控、惟香港屬境外地區　兩地暫不可能免檢通關

內地放寬防疫措施，進入一般處所及跨區移動毋須再使用「健康碼」。多名立法會議員在今日（9日）舉行的衞生事務委員會上，追問政府與內地免檢疫通關進展，以及會否跟隨內地步伐取消「安心出行」等。



醫務衞生局局長盧寵茂表明，現階段不取消「安心出行」，但會進行檢討，強調「安心出行」與內地「健康碼」是兩回事：「唔存在過唔到心理關口」。他亦指內地調整防疫措施是內控政策，而香港屬境外地區，對外已經是「零家居及酒店檢疫」，暫時沒可能與內地免檢疫通關。



入境香港免隔離 「一國兩制」背景有別內地

實政圓桌田北辰問到，當局有否主動與內地部門商討通關，以及如何跟隨內地放寬防疫政策，包括取消「安心出行」。選委界陳凱欣關注能否農曆新年前增加健康驛站名額，其後再逐步放寬至免檢疫通關。

盧寵茂稱，香港與內地一向有「互聯互通」機制，兩地方向一致，但在「一國兩制」下有不同背景，包括人口、醫療體系、疫苗接種率及經濟結構等都有分別，因此防疫政策有所不同。他說香港屬境外地方，現時入境香港毋須檢疫，與內地要求入境人士「5+3」檢疫有很大分別，暫時兩地沒可能做到免檢疫通關。他續指健康驛站名額由內地決定，香港一直與深圳和廣東省政府密切溝通，對方知道香港的需要。

疫苗通、安心不同「健康碼」 不貿然跟內地放寬

民建聯梁熙提到，有傳媒引述消息指，政府不跟隨內地取消「安心出行」，是因為主理官員「過唔到心理關口」，並問到會否取消進入街市和商場要規定「安心出行」的規定。盧寵茂說，每個地方都有自身的防疫措施，香港不會貿貿然跟隨內地的防疫政策，強調內地健康碼與安心出行是兩回事：「唔存在話咩過唔到心理關口。」

盧寵茂稱，「安心出行」曾經用作追蹤，讓市民記錄出行，減低傳播風險；而「疫苗通行證」對提升疫苗率有重要作用，現階段不會改變，但會檢視做法。

內地專家視Omicron為感冒 田北辰重提瞎子摸象論

田北辰則提到，盧寵茂今年9月曾指「新冠絕非流感」，以兩者死亡率證明新冠疫情與季節性流感相若，猶如裝成瞎子摸大象，是以偏概全，但近日央視引述內地專家，可以將變異株Omicron當成是感冒一樣平常心對待。盧寵茂回應指，新冠病毒與感冒是完全不同的病毒，病死率或許相近，但新冠傳播力強很多。