黎智英欺詐案｜港府譴責美國失實言論　斥勿將案件扣政治帽子

港府今日（11日）發表聲明，譴責及反對美國國務院就壹傳媒集團創辦人黎智英欺詐罪成判囚一事所作的評論，斥言論完全罔顧事實，強調案件的性質純然是一宗簡單的欺詐案，「不應把案件的審訊扣上任何政治帽子」，否則對控辯雙方以及整個社會都是不公平。



黎智英與壹傳媒集團集團政總監黃偉強隱瞞力高顧問租用將軍澳工業邨處所違契案，早前被裁定欺詐罪成，分別被判監5年9個月及1年9個月。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，判刑不公義亦不公平，呼籲中方尊重言論自由。



特區政府發言人表示，美國就香港特區法院依法就黎智英欺詐案的判刑作出失實、誤導和干預司法公平審訊的荒謬言論，對香港司法制度作出政治干預、惡意抹黑。發言人強調，案件被告充分行使其辯護權，由擁有獨立審判權的法庭在公開聆訊後基於事實和證據判刑，而判刑理據亦已在公開的判刑理由書中詳細解釋。

特區政府重申， 《基本法》第八十五條訂明，香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉，認為美方為達其政治利益，公然干預法庭公正審訊案件，嚴重破壞法治精神，違反國際標準及國際法，更歪理成群，只暴露其霸凌野蠻，失信於人。特區政府嚴正敦促美方停止干預香港特區的審判獨立和內部事務。