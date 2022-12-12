關愛隊｜資助金額成討論焦點　陳月明質疑鄉郊過大難服務

政府計劃明年首季率先在荃灣及南區試行地區關愛隊，將於本月公開邀請服務團體參與遴選。民政及青年事務局局長麥美娟今日（12日）出席立法會會議，預計8至12人為一隊，兩年資助協議期內，可分批獲得80萬至120萬元資助。



會上有多位議員關心資助金額，其中經民聯陸瀚民直言：「每個月平均每人3,000人工？80萬至120萬（元）包啲咩？成員車馬費、物資費？」工聯會陳穎欣詢問當局會否因應當區居民特性、事務種類而調整資助金額？麥美娟強調獲批金額不只取決於區內人口數目，更重要的是服務計劃書的內容是否多樣化。



麥美娟強調，關愛隊成立目的不是單單的「派福袋」和「探訪」。（資料圖片/廖雁雄攝）

強調義工性質不發薪金 目的要凝聚居民

就資助金額調整建議，麥美娟強調，關愛隊屬義工性質，不會獲發薪金，明白資助金額有限，因此當局傾向邀請與機構有聯絡、可自行尋求額外資助的組織成為關愛小隊。她又指，關愛小隊可以再招募其他義工提供地區服務，形容地區工作是「人多好辦事」。她又強調，關愛小隊的成立目的不是單單的「派福袋」和「探訪」，更重要的是可以凝聚當區居民：「可能整個平台，帶動啲人去服務其他區……（申請團隊）要寫計劃書，智慧在民間，相信可以符合區情。」

麥美娟補充，無論是透過《社團註冊條例》，或是《公司註冊條例》成立的團體，只要有獨立銀行戶口，能收取政府所提供的撥款，即可申請成為關愛小隊。不過她強調，申請團體必須符合「愛國愛港」的原則，稍後會一再公布準則。

沙頭角鄉村人口分散。（資料圖片/羅君豪攝）

陳月明：鄉村人口分散 倡分拆小隊

身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席的選委界議員陳月明指出，沙打區（沙頭角、打鼓嶺）人口分布疏散，有部份居民更居住在外島，若參考區議會分區招募關愛小隊，成效或會欠佳。

陳月明說，打鼓嶺和沙頭角的範圍涉及數千公頃，有不同外島：「若坪輋路出發，到吉澳要一個多小時先到達到」她問當局會否加強支援，甚至再分拆小隊。

麥美娟同意有部份所謂「小區」人口分布疏落，屆時會留意申請團體的計劃書可否顧及不同村落及市民。她又指，荃灣及南區只是作為關愛小隊的試驗起點，吸收兩區經驗後，會再調整計劃內容，確保關愛隊為居民提供符合區情的服務。