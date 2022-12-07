關愛隊｜民主派陳琬琛積極考慮申請　料符合愛國愛港條件

政府公布「18區關愛隊」詳情，明年初將於荃灣及南區試行，有意承辦的團體要經過兩輪遴選，須愛國愛港，支持及配合政府領導。



荃灣區議會主席、屬民主派的陳琬琛今日（7日）在電台節目表示，會積極考慮申請承辦關愛隊，相信自己在服務地區多年，符合愛國愛港條件，亦有年輕人向他表示願意擔任關愛隊義工。



陳琬琛認為，只要有心服務市民，已經展現了愛國愛港的特質，而他本擔任區議員多年，一直服務市民，相信符合愛國愛港條件。他認為政府以區議會選區劃分關愛隊小區的做法合適，又指若位於同一屋邨內的小區，由同一機構承辦，將產生協同效應，效果更理想。

荃灣區議會主席陳琬琛。（資料圖片）

他估計每隊關愛隊成員僅8至12人，不足以應付工作，關愛隊仍需要招募義工，進行家訪等較大型活動。他提到，有些機構或在尋找年輕人擔任義工上遇到困難，但已經有年輕人向他表示願意擔任義工服務社區。

《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），全港十八區會劃分為不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」。（資料圖片）

政府提出每隊關愛隊兩年的資助額為80萬至120萬元，陳琬琛說金額不算高，希望政府交代資助額是否包括薪酬、物資及基本設備等。對於有議員建議設贊助上限，以免各區資源不均，陳琬琛認為無需要，贊助金額越多越好，各區關愛隊並非競爭關係，最重要是帶給市民更好的服務。