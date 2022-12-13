亂拋垃圾罰款擬倍增　邵家輝強調「重點是要執法」

政府早前提出大幅提升「垃圾蟲」罰款，建議將亂拋垃圾定額罰款由現時1,500元大增1倍至3,000元，店舖阻街罰款則由1,500元提升至6,000元。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（13日）討論該提議，多位議員贊成增加罰款，不過擔心加幅過高會對市民造成經濟壓力，自由黨邵家輝以違例泊車320元罰款為例，指罰款低但成效顯著，強調「重點係要執法」。



「A4聯盟」楊永杰認為，有不少店舖將貨品放在舖外，視罰款為交租，建議當局以「累積罰款」，甚至「扣分停牌」處理相關問題。



亂拋垃圾罰款或增加至3000元。（資料圖片/曾鳳婷攝）

邵家輝指違例泊車大力執法 成效顯著

新民黨陳家珮表示，雖然支持加大罰款，不過以目前的經濟情況來看，擔心大額罰款對市民造成壓力，詢問當局會否按經濟復甦情況，而定訂法例推行時間表。

邵家輝表示，政府近月推行「打擊衞生黑點」時，即使未有增加相關罰款，但成效仍卓著，認為重點在於執法力度，他以違例泊車為例：「個費用好似好少，但當警方嗰輪大力執法，你見到街上違例泊車嘅情況，其實係馬上清走⋯⋯你係YouTube都見到啲人揸架Benz，交罰款都同警察拗曬大交，好似好肉痛咁。」

楊永杰倡累進罰款及停牌 打擊店舖阻街

楊永杰認為增加店舖阻街的罰款至6,000元仍「唔夠辣」，建議採取「累進式罰款」及扣分停牌制度，包括停止店舖商業登記：「對長期屢犯不改，佢最驚係冇得做生意，令佢驚先唔會視罰款為交租，視之等閒。」

店舖阻街的罰款或大增至6000元。（資料圖片潘安奇攝）

研究沒收鋪店舖阻街貨物

環境及生態局局長謝展寰表示，法案將於明年提出，於年中提交上立法會，最快會在明年第二、第正季生效，若屆時經濟環境仍未如理想，「仲有得商量」。他強調，單靠人力執法成效有限，認為「兩邊都做，我哋又執法，佢哋（市民）又改變行為，變相我哋用嘅人力、物力都唔需要咁多，市面都可以乾淨。」

謝展寰說，調整罰款只是首階段計劃，未來會研究沒收鋪店舖阻街貨物的可行性，認為阻嚇力度更大。不過他認為累積罰款有技術性難度，「執法比較困難」。

議員：亂拋垃圾、阻街定義須釐清

邵家輝又提到，有店舖反映入貨時，或需將貨品暫時放在街外，擔心會誤墮法網，詢問當局會否有彈性安排。楊永杰問到，若垃圾桶爆滿時，市民將垃圾放在垃圾桶旁會否被控告？他要求當局釐清亂拋垃圾定義的定義。

謝展寰表示明白上、落貨的情況，強調不會「教科書式執法」。食物環境衞生署署長楊碧筠亦強調，會按實際情況執法。

議員讚打擊衞生黑點成效

會上亦有討論「打擊衞生黑點」，多位議員讚揚行動成效。不過有議員指出，衞生問題一直屬於「老大難」問題，擔心成效持續性。

政務司副司長卓永興相信成效可以一直維持，「我哋揀一個靚嘅時段嘅相拎出嚟畀大家睇，無系統性抽出嚟，黑點大家都知係邊，可以隨時監察。」他指政府已定立KPI、標準運作模式、修例、加強地區監察、於下月中推出網頁，供市民監察及反映黑點情況、增加執法隊伍、夜更滅老鼠隊及增加CCTV，期望以上政策有助維持打擊黑點成效。他更直言：「我諗大家見到政府決心，移風易俗，新時代下大家都明白建設香港要付出代價。」