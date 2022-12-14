前廳交流︱與立法會大會撞期　卓永興承諾因應議員意見改善

立法會今午（14日）舉行第五次前廳交流會，由政務司副司長卓永興率領保安局局長鄧炳強，民政及青年事務局局長麥美娟，以及警務處處蕭澤頤、入境事務處處長區家宏等官員出席。今次交流會有別於以往，不在立法會大會前舉行，而改在會議期間進行，所以不時有議員「急急腳」往返前廳及會議廳。

選委界管浩鳴、工聯會陳穎欣、西九新動力梁文廣，下午3時許突然從前廳跑進會議廳。陳穎欣其後表示，自己趕著「撳掣」，在民建聯陳勇提出的「說好中國和中國香港故事」議案中發言，打趣指「跑緊50米賽跑」。



卓永興：與大會撞期乃「商討出來的決定」

卓永興表示，前廳交流會談及免遣返聲請、消防問題、打擊騙案、青年藍圖、婦女事務及關愛隊等，會上討論熱烈。他稱，今次交流會在立法會大會期間舉行，是與立法會商討出來的決定，由於與大會撞期，議員不時出出入入，但無礙議員與官員溝通，未來會考慮因應實際情況及議員意見改善安排。

麥美娟指，會上與議員深入溝通，討論關愛隊、婦女及青年事務等議題。她說本月內將公布青年發展藍圖，涵蓋政府青年工作的理念及目標，希望藍圖出台凝聚各方力量，做好青年工作。

梁熙。（鄭子峰攝／資料圖片）

與電訊商商討尾聲 可疑詐騙電話將加入提示

民建聯立法會議員葛珮帆則關注Google未有將國歌置頂的問題，促請政府用盡一切手段處理問題。民建聯梁熙說，在會上問及網上騙案情況，提到今年1至10月共有兩萬宗騙案，比去年上升50%，並引述當局指已與電訊商商討，在可疑電話來電時加入提示，顯示「這是可疑詐騙電話」，形容商討過程已進入最後直路。

「A4」聯盟楊永杰說，自己在會上反映了關愛隊支援金額太少，而麥美娟則表示政府明白地區困難，亦提到關愛隊與區議會職責不重疊。