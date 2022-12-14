「融入國家發展大局督導組」昨開會　李家超：爭取設保險服務中心

國務院於今年6月公布《南沙方案》，廣州南沙開發區（自貿區南沙片區）管委會今日（14日）舉行政策推介會，特首李家超受邀出席並致辭，透露由他帶領的「融入國家發展大局督導組」於昨日（13日）召開首次會議，港府正爭取短期內在南沙前海等重大合作平台，成立「保險售後服務中心」，為保險市場的互聯互通踏出重要一步。



全國政協副主席、廣州南沙粵港合作諮詢委員會顧問梁振英表示，委員會是內地與香港首個官方商業諮詢組織，致力推動兩地金融、商務、科技、土地使用規劃、專業服務、青年事務、教育、文化等範疇發展，期待通關後兩地更頻繁的交流來往。



李家超表示，國家主席習近平在「二十大報告」中強調，香港要發揮自身特點，並支持香港融入發展大局。他表示，香港擁有背靠祖國、聯通國際的優勢，認為政策推介會以「立足灣區、協同港澳、面向世界」為題，充份反映南沙及香港優勢。

他指，今年6月，中央發布「南沙方案」，深化粵港澳合作，自方案公布以來先後推出多項措施，鼓勵及支持香港居民到南沙發展，包括創業「新十條」、免徵個人所得稅等，加上香港科技大學（廣州）、廣州南沙民心港人學校開學，有助兩地人才流通。他承諾港府未來會加強大灣區城市間的合作，促進各界到南沙區發展。

廣州市委常委、南沙區委書記盧一先致歡迎辭，表示廣州、南沙市民一直關注香港發展，香港回歸25年來，在歷任行政長官的帶領下，令香港取得舉世公認的成就，東方之珠的光芒勢不可擋，是帶動珠三角發展的核心動力引擎之一。他讚揚新任特首李家超對科技、民生、青年等工作，打出「組合拳」，得到各方讚賞，對香港發展充滿期待和信心。

盧一先更讚揚港府為更好融入國家發展大局，成立由李家超帶領的「融入國家發展大局督導組」，體現對南沙和國家合作的重視，直言「香港興，南沙好」。盧一先舉例說，南沙擁有南沙科學城、香港科技大學（廣州）、多元化產業發展，涵蓋人工智能、航空業、半導體等，意味南沙的戰略地位不斷攀升，對粵港澳合作有信心。