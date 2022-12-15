港區人大︱常委接棒人3月揭盅　李慧琼稱未有人接觸：中央會安排

第十四屆港區全國人大代表選舉今早（15日）舉行，36名港區人代出爐，現屆人大常委譚耀宗將退下火線。政圈盛傳的三大熱門接任人選都成功當選，其中由全國政協「轉跑道」參選的民建聯主席李慧琼，以第四高得票，1,243票晉身人大之列。她回應指「人大常委」是重要崗位，需要獲得中央信任及各方認同，相信中央會有其考慮，其個人意願並非考慮之一。



另外兩名熱門人選是成功連任的馬逢國及吳秋北，分別得票1,216及1,212，得票稍遜於李慧琼。吳則強調36名港區人大代表是一個整體，要做好聯繫兩地的角色，推動香港融入國家發展大局，會先做好職務再想其他事情。



李慧琼。（周皓宜攝）

吳秋北：先做好職務再想其他

李慧琼對於當選感到無比光榮，希望傳遞人民聲音，推動兩地有序通關，以及香港融入國家發展大局，做好人大審議工作，以及說好中國及香港故事，發揮香港的經濟優勢，以及雙向橋樑溝通作用。她又說，暫時未有人就人大常委事宜接觸她，認為相關人選必須具有很強的綜合能力，中央會有安排。

新一屆港區人大代表中，馬逢國資歷最深，他以1,216票成功連任，選舉結束後未有接受傳媒訪問。

譚耀宗（中）出席主席團會議。

常委明年3月由全國人代投選 譚耀宗料港續佔一席

36名當選人仍須經過資格審查委員會審核，再向全國人大常委會提交報告，經確認後，再正式公布代表名單，明年三月兩會舉行期間正式履任。主席團發言人譚惠珠被問到出任全國人大常委須具備甚麼條件，譚指，須經過人大常委會相關程序後，再由全國2,700多名人大代表投票選出。

譚耀宗則指，當選的36名代表都很優秀，當中有合適常委人選，但他「唔想特別指出咩人。」他指新一屆170多名常委，須等到明年兩會之時才由全國人大代表選舉產生，相信36名港區人代中會有一人參選，繼續在常委會佔一席位。