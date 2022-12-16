立法會補選｜何敬康高歌爭支持　尚海龍晒廣東話：灣區過河冇艇搭

立法會選委界補選後日（18日）舉行，再出發大聯盟今午舉辦候選人見面會。候選人各出奇招爭取選委支持，新民黨何敬康高唱陳百強歌曲《喝采》的一小段：「將一聲聲歎息，化着生命力，懷著信心，解開生死結，雲霧消失朗日吐」，冀香港盡快復常。



商湯科技香港公司總經理尚海龍則不停「拋書包」，展示自己由零開始學習廣東話的成果，稱他由當初認為港人是「手停口停」，到近年他理解是「搵食艱難」，相信未來則是「灣區過河冇艇搭」。他亦提到「家和萬事興」，香港需要處理好與內地的關係，以創科所長貢獻國家。



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黃梓謙建議中史列DSE必修科

六名候選人被問到如何解決本港深層次矛盾，當中全國港澳研究會理事黃梓謙稱，本港最大問題是政府「積極不干預」，以及人心未回歸，以往港人對國家觀念淡薄，建議將中國歷史列為中學文憑試必修科。他亦建議加大發展紅色旅遊，推行歷史教育，並透過讓小朋友了解中國運動員，鼓勵他們積極貢獻國家，建立民族自豪感。

何敬康認為，最重要處理身份認同問題，若任由年輕人愈走愈遠，受反中亂港分子渲染的話，他們將成為港獨的種子，破壞「一國兩制」。他提倡在學校正確教育中國歷史，提高年輕人主人翁意識，讓年輕人參與國家成果，他們自然會明白到「一國」和「兩制」並非對立。

尚海龍指出，要向西方和中國說好香港故事，提到荔枝窩鄉村振興的例子獲中央讚賞，可供內地借鑑，又強調守住「一國」的底線才能爭取最大的「兩制」。

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黃錦輝循科普說好中國故事 陳永光倡基層累積財富

中文大學工程學院副院長黃錦輝說，時至今日，本港年輕人仍認為外國的月亮比較圓，經濟和科技比較發達，認為要從科普講好中國及香港故事，讓年輕人了解中國的偉大建設，令他們感到自豪。民建聯陳永光關注貧富差距及跨代貧窮問題，倡議公屋3年上樓，推出租者置其屋計劃，讓基層累積財富，為下一代創造流動機會。

工聯會李廣宇指，要提高本港市民的獲得感、幸福感和安全感，他會深入基層宣揚「二十大」精神，加強國家歸屬感及自豪感，對外講好中國共產黨及「一國兩制」成功實踐，爭取國際社會的認同和支持。

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全國人大常委會委員、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗致辭時表示，「經完善的選舉制度選出的參與治港愛國者，將可大大提升管治效能，讓行政、立法機關可以重回既相互制衡、又相互配合。他認為，完善選舉制度可讓政府與社會各界集中精力發展經濟、改善民生，甚至解決多年來未能解決的深層次問題，以達致良政善治和長治久安。

立法會補選有6名候選人，包括黃錦輝、陳永光、何敬康、黃梓謙、尚海龍和李廣宇，將於周日競逐4個議席。