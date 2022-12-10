立法會補選｜選管會陸啟康：大部分工作就緒　沿用分時段投票安排

距離立法會補選尚餘8日，選舉管理委員會主席陸啟康今日（10日）表示，補選大部分準備工作已經就緒，會繼續沿用過去優化的選舉安排，包括於票站內使用電子選民登記冊系統發票等，亦會為選委會不同的界别劃分五個建議投票時段控制人流，以及提供特別隊伍安排有需要的選民使用。12月18日投票日不超過1,500名選委會委員可於上午9時至11時30分到會展投票。



鄉郊一般選舉首次將投票站轉點票站

陸啟康提到，明年一月舉行的2023年鄉郊一般選舉，亦採取了一些新安排，其中村代表選舉投票日由上屆兩日改為一日，於1月8日舉行；而街坊代表選舉的投票日則在1月15日舉行。村代表選舉首次會作出投票兼點票站的安排，在投票結束後將投票站轉為點票站，加快點票流程。

他表示，將繼續與負責選舉事務的同事進一步研究優化選舉安排，例如探討引入更多資訊科技和簡化選舉流程的可能性，優化措施對象除選民外、亦包括對參選人及票站工作人員的安排，讓日後的選舉更人性化、更高效率。

將鼓勵年滿18歲青年登記選民 積極參與公共選舉

陸啟康期望將來透過不同渠道加強宣傳選舉事務的工作，以深入淺出的方式讓市民認識，同時鼓勵尤其是年滿十八歲的青年登記做選民，積極參與未來的公共選舉，希望疫情快些過去，讓他可以親身講解，與市民特別是年輕人多些接觸，互相交流。