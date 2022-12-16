最低工資跑輸通脹、僅2萬人受惠　陳祖恒反駁：僱主願付更高薪金

立法會人力事務委員會今日（16日）討論法定最低工資水平的檢討機制，有議員質疑現時「兩年一檢」，使最低工資跑輸通脹。工聯會黃國指現時只有2萬名勞工受惠於最低工資，認為政策已成「雞肋」，勞工界周小松形容最低工資水平「低到無倫」，認為此反映政府對勞動價值的尊重程度，要求當局改為「一年一檢」。



不過，紡織及製衣界陳祖恒反駁，最低工資受惠人數減少，意味有更多僱主願意支付高於最低工資水平的薪酬吸引員工。民建聯周浩鼎則提醒當局檢討時，須考慮中小企的承擔能力，否則會引致勞資雙方衝突。



僅達到人均GDP水平的24%

黃國表示，最低工資成立初期有18萬人受惠，為基層勞工帶來保障，時至今日只剩下2萬名受惠者，認為機制保障減少，淪為「雞肋」：「最低工資為經濟發展、競爭力讓步......甚至跑輸綜援，綜援都按經濟發展幅度調整。」提醒政府不要以「市場之名，行剝削之實」。

周小松強調，政策目標是防止工資過低，不過有部份勞工每月僅獲8,000元最低工資，而現時最低工資僅達到人均本地生產總值（GDP）水平的24%：「係咪過低，我相信公道自在人心⋯⋯香港低到無倫」，認為最低工資水平反映地方對勞動價值尊重程度，直指調整機制追不上經濟發展水平，「一年一檢」是市民、勞工界訴求。

勞工處處長陳穎韶重申，最低工資水平是為了防止工資過低，確保減少低收入職位流失，但強調這非單一目標：「我哋同時要確保個水平唔會影響香港勞工市場嘅靈活性、經濟發展，同埋競爭力。」表明得悉社會各方的訴求，承諾委員會會全面考慮議員意見。工聯會陸頌雄反駁，競爭力較香港高的地區，最低工資較香港「高一大截」：「說明高最低工資，或整體工資高，並唔會影響當地競爭力，反而是高競爭力的結果。」

陳祖恒反駁「跑輸通脹」

工商界出身的陳祖恒以數據反駁「最低工資跑輸通脹」一說，他指自最低工資實施以來，勞工工資累積升幅為75.6%，扣除通脹後是28%，「我唔知係邊到嘅數字話我哋嘅工人係滯後於通貨膨脹」。他續指，現時有1.4萬人受惠於最低工資，則代表其他工人的工資是高於最低工資水平，形容政策「行之有效」，僱主願意支付更高薪金吸引員工。

周浩鼎亦提醒當局檢討最低工資水平時，必須化解勞資雙方衝突，建議當局了解取最低工資的行業情況、從事該行業的勞工需求，認為須有更針對性的方法保障基層員工。