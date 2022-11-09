最低工資｜孫玉菡未回應一年一檢　郭偉强批0尊：仲係行政主導？

工聯會立法會議員郭偉强今日（9日）在立法會提出有關最低工資檢討的口頭質詢，要求政府交代會否探討「一年一檢」方案，並檢討最低工資對縮窄貧富懸殊及改善在職貧窮的成效。勞工及福利局局長孫玉菡指，《施政報告》邀請「最低工資委員會」就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究，包括檢討周期及如何提升效率等。



孫玉菡指，政府會邀請委員會擬定時間表，探討不同方案，並適時公布相關資訊。郭偉强批評孫的回應對勞工「0尊（零尊重）」，指政府沒明確指出最低工資會否「一年一檢」，只表示交由委員會處理，形容政府「零主張」，令人質疑是行政主導，還是最低工資委員會主導。



交最低工資委員會檢討研究 郭批「零主張」

孫玉菡回應指，政府認真及負責任地提出研究最低工資檢討周期，強調最低工資的制訂涉及勞方、資方及社會各界，現時最低工資委員會中有勞資雙方、學術界及政府四方參與，任何牽涉最低工資機制的改變及釐訂，都需要各方參與及求同存異，希望能找出一個切合時代需要的做法。

民建聯顏汶羽稱，最低工資水平調整機制一直為人詬病，希望當局透過方程式，客觀、有效率及透明地調整水平，例如加入消費物價指數計算。孫玉菡說，現時難以判斷委員會將提出甚麼建議，但相信會探討以方程式處理，令過程更簡明快捷。

工聯會梁子穎建議最低工資水平與生活開支勾掛，又稱現行最低工資水平下，勞工月薪僅為8,320元，難以應付衣食住行開支。孫玉菡指，目前只有很少勞工收取最低工資，部分勞工也會申請其他津貼補助，例如在職家庭津貼等。