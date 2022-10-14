最低工資$40︱周小松批遜綜援　資方：訂太高攞綜援唔敢返太多工

兩年一檢的最低工資，自2019年以來維持在時薪37.5元水平。消息指，最低工資委員會建議將水平上調至40元，加幅約6.7%，若獲行政會議接納，最快明年5月起實施。勞顧會資方代表郭振華今日（14日）在電台節目表示，加幅符合通脹水平，而且受影響人數少，對目前營商環境影響不太大。他說，疫情下打工仔都理解僱主生意苦況，相信提高最低工資帶來的漣漪效應不明顯。

勞聯勞工界立法會議員周小松則指，目前最低工資水平過低，即使加至40元，以月薪計算仍不及兩人綜援金額，建議增至46元。



郭振華料漣漪效應輕微：員工知生意苦況

郭振華稱，若將最低工資水平定得太高，會影響低技術工人及銀髮族生計，例如酒樓「推車仔」工作體力要求不高，大多由年紀較大的員工出任。倘最低工資過高，酒樓或縮短他們的工作時間，令他們薪金減少，另一方面可能令正領取綜援的人士不敢長時間工作，以免入息超出豁免上限，結果都會導致人手緊張。

他指，受疫情及防疫措施影響，不同行業縮減人手、甚至倒閉，相信員工知道僱主「有冇錢賺」，雙方互諒互讓及協調更容易，相信上調最低工資水平所帶來的漣漪效應較以往輕微。

周小松料受惠人數少於7.3萬人

周小松表示，本港人均GDP在全球屬高水平，但最低工資則較英美等發達國家為低，香港最低工資佔人均GDP比例僅20%，而英美及歐洲等國家佔約50%至60%。他續指，以現時最低工資37.5元計算，月薪只有7,800元；倘加至40元，月薪也只有8,300元，較兩人綜援金額9,600多元為低。

他提到，現時領取最低工資的人士只有1萬4千多人，佔整體勞動人口的0.05%，即使根據去年數據，時薪40元以下的有7萬3千人，但新最低工資水平下年才實施，預計連同加薪等因素後，實際受惠人數將少於7萬3千多人。