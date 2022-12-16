加電費｜逾千市民聯署反對兩電加價賺盡　民主黨促設電費補貼金

疫情持續，國際燃料價格亦不斷飆升。中電和港燈明年電費價格於上月揭盅，按年度計算，中電新一年加價約19.8%，港燈則加價約45.6%。



民主黨新界東支部早前發起聯署，反對中電及港燈來年的加價方案，直言：「在疫情下的香港整體經濟及民生尚未復常，兩電電費增加無疑令市民生活百上加斤。」要求政府增設電費補貼金，以紓緩市民生活壓力。



民主黨新界東支部早前發起聯署，反對中電及港燈來年的加價方案。（民主黨提供）

民主黨今天（16日）到中電發起抗議行動，並遞交逾千市民聯署，表示兩電電費增加，尤其對基層市民和不適切居所住戶造成影響，而中小企經營成本亦有增無減，變相將負擔轉移至市民上，擔心會因而直接推高香港通脹。

民主黨沙田區議會副主席冼卓嵐認為，中電和港燈作為公共服務企業應考慮公眾利益，尤其是當經濟前境未明情況下，價格相宜的電力供應可減輕市民負擔。民主黨沙田區議員周曉嵐表示，中電和港燈與港府簽訂了至2033年的《管制計劃協議》，當中條文列明根據電力公司的固定資產計算可賺取的利潤准許回報率為8%。面對疫下各種挑戰，兩電不僅未有在固定資產中開源節流，更選擇在可取的增幅內悉數盡取，情況實不理想。

民主黨又指，儘管港府已提出要求兩電不要賺盡，兩電也不同意有關建議，堅持原有加價方案。兩電應盡量壓縮營運和資本開支，降低基本電價，與市民共渡時艱。

倡增設電費補貼金額

民主黨大埔社區主任范樂生認為，兩電已壟斷全港的發電及供電服務，而市民面對電費加價只能順從。因此兩電應向基層及有需要市民提供更多補貼，而政府亦應盡快公佈推行新一年的政府電費補貼計劃，並且增加相關補貼金額，以減輕市民生活成本日益上升壓力。

聯署行動於本年11月下旬開始，分別在沙田及大埔街頭收集市民簽署，並設有網上聯署，總共收到1,147位市民的簽名。