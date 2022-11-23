加電費︱謝展寰被指淡化加幅　一天後認衰：引起誤解　會多加留意

中電及港燈明年1月分別按年加價約19.8%及45.6%，環境及生態局局長謝展寰昨日（22日）在立法會環境事務委員會交代時，未有如慣常交代「按年加幅」，即與今年1月相比的調整幅度，而是指「與現時11月份的水平比較，中電是6.4%，港燈是5.5%。」。有關說法，被質疑是「配合兩電玩數字遊戲」，淡化實際加幅。

時隔一天，環境及生態局於社交專頁「認衰」，指言論可能引起誤會，強調無意隱瞞或淡化電費加幅。



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



局方指，由於國際能源價格飆升，今年以來電費已明顯上升，「坊間很多人關心明年電費會較現時水平增加多少」，所以局長才有以上言論。「昨天會議是安排由兩間電力公司詳細闡述電費檢討的結果，因此局長簡單發言後便邀請兩電代表介紹電費檢討的詳情。會上兩間電力公司代表均以投影片及圖表詳細解釋電費檢討的結果，資料包括按年的電費加幅，即中電為19.8%，港燈為45.6%。謝局長並無隱瞞或淡化電費加幅之意。」

局方指：「對於昨天會議上的開場發言可能引起誤會，謝局長表示往後會多加留意。」