加電費｜兩電未用盡電費穩定基金壓加幅　明年底料有逾6.6億結餘

兩電公布明年電費調整，中電按年加價約19.8%，港燈則加約45.6%。兩電今日（23日）向立法會提交補充資料，透露用作下調電費加幅的電費穩定基金仍然未用盡，港燈預計明年底「錢罌」的結餘有3.9億元；中電則有2.76億元。至於燃料價格調整條款帳的負結餘亦預料有改善，港燈由原本今年底的負21.5億元，變為2023年底負13億元；中電亦由負36.7億元，改善為負27.02億元。



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



環境及生態局指，兩電明年1月的新電費，與今年11月相比，中電加價約6.4%，而港燈則加價約5.5%。不過若按年計算，中電淨電費新一年加價約19.8%，港則加價約45.6%，兩電的加幅更分別是今年的4倍及6.5倍。

為了穩定電費，調低其加幅，設有電費穩定基金，以及燃料價格調整條款賬，前者是儲存電力公司高於准許回報的收入淨額，在有需要時再運用儲備紓緩電費上調幅度；後者則是將實際燃料成本，與標準燃料成本之間的差異，每年透過燃料調整費／回扣，向市民收取或回贈。

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穩定基金「豬仔錢罌」港燈料有3.9億 中電有2.76億

根據兩電向立法會提交的補充資料，兩電的電費穩定基金均未用盡，「豬仔錢罌」仍有結餘，明年底港燈預計有3.9億元，中電則仍有2.76億元。

燃料賬負結餘改善 惟明年底市民料仍「欠」兩電 40 億元

至於燃料價格調整條款賬，由於之前兩電今年墊支燃料費，故出現巨額負結餘，港燈預計今年底為負21.5億元，中電則為36.7億元。不過兩電預料明年底，負結餘的情況會改善，在市民「償還」燃料費之下，港燈的結餘預料將為負13億元；中電則改善為負27.02億元。