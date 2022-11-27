加電費｜田北辰斥燃料組合「無政府狀態」　議員倡購入內地電力

兩電明年按年分別加電費近兩成及約四成半。立法會議員田北辰、鄧家彪、葛珮帆今早（27日）出席電台節目。鄧家彪質疑，政府默許兩電分割本港市場，建議政府在新發展區使用內地南方電網，並規定兩電向南方電網購買一定數量的電力，以穩定電力價格。葛珮帆形容兩電加價，市民「肉隨砧板上」，指大亞灣核電站有擴建空間，促請政府和内地商討，提供更多核電。

田北辰批評政府未有規管兩電的燃料組合，導致港燈沒有使用較低價格及穩定的核電，形容情況「失控，無政府狀態」。



鄧家彪促購買內地電力

鄧家彪表示，電力是「百業之母」，加上香港準備再工業化，電力需求將會增加，不過他相信電費加幅仍未到頂。他指全球燃料費不斷上升，兩電將成本轉嫁給港人，相反內地「自力更生」，供電量、電費升幅穩定，建議政府規定兩電購買一定數量的內地電力，除可保障價格穩定外，亦可減少香港本地的碳排放量。

鄧家彪建議政府在新發展區，例如北部都會區或河套區，使用內地南方電網。（資料圖片）

另外，鄧家彪又指法例未有規定兩間電力擁有專營權，供電範圍亦沒有劃分地域，「中電畀九龍、新界；港燈畀香港島，係兩電嘅默契，政府默許呢件事」，他建議政府在新發展區，例如北部都會區或河套區，使用內地南方電網。他又認為，政府應要求兩電每年提交發展計劃，監督兩電興建的新發電設施是否可達到2035年碳中和，否則需從內地引電。

葛珮帆表示，兩電在疫情下「百分百賺」，直斥極度不合理。（梁鵬威攝）

葛珮帆：穩定供電也是國安元素之一

葛珮帆表示，雖然兩電與港府簽定的《利潤管制協議》中列明，兩電可賺取8%回報，無誘因讓兩電控制電費，不過她指疫情未完結，市民處於水深火熱中，巴士、渡輪均「蝕錢」，唯獨兩電在疫情下「百分百賺」，直斥極度不合理。她指提供穩定、安全、可負擔的電力涉及國安，認為政府有責任處理。她建議政府引入競爭，開放市場，在大灣區投資興建核電廠，穩定能源價格。

田北辰建議政府應就使用核能諮詢公眾，以提供穩定供電。（資料圖片）

田北辰：加幅應與通脹掛鈎 政府包底

田北辰則認為，核電潔淨、價格穩定，中電有三成電力以核能發電，港燈的能源組合沒有核電，因此港燈的電費加幅較高，質疑政府訂立《利潤管制協議》時，未有同時規管兩電的能源組合：「燃料組合任佢用？失控，無政府狀態！」

他形容港燈使用燃料費加幅最高的組合是「荒天下之大謬」，建議政府應就使用核能諮詢公眾，以提供穩定供電，解決電費不斷加價的問題：「2035年碳中和，目標六成核電，到時中電孭曬？咁港燈做咩？𠵱家第三代核爐，好安全。」

田北辰指長遠而言，人類要面對零碳能源，當然不能完全依靠核電，但可以先以核電穩定電力供應，再發展可再生能源，「我哋𠵱家係buy time，再搵可再生能源。好多香港市民對『平、靚、正』嘅核電有心魔，政府咪攞啲個案出嚟探討。」他又建議，部份電力加幅與通脹掛鈎，並由政府補貼其餘電費：「市民無理由出呢條數，政府自己搞掂佢。」