立法會補選周日舉行　危機管理會議沒再提鼓勵掃「安心出行」

選舉管理委員會主席陸啟康今日（16日）下午主持危機管理委員會首次會議。選管會和各有關政策局及部門正積極籌備補選工作，做好安全預案和應變計劃，為周日（18日）的立法會選委會界別議席補選做好準備。



選舉管理委員會主席陸啟康（右）。

陸啟康表示：「由於疫情關係，為減少選舉委員會（選委會）界別投票站人流，我們按照選委會的五個界別，為選委會委員（選委）劃分不同的建議投票時段前往選委會界別投票站投票。選舉事務處已向選委送遞投票通知卡及相關選舉文件（包括候選人簡介、選委會界別投票站及中央點票站（包括新聞中心）的平面圖），當中亦包括一張選委名牌。」

張選委名牌上會印有該選委的姓名、照片，以及專屬二維碼，以識別選委身份。每張名牌亦貼有鐳射標貼，以防偽冒。每名選委須帶同選委名牌，以便進入香港會議展覽中心與是次補選相關的場地。進入會場時，所有人包括選委都會接受簡單安檢。

政府12月13日公布由翌日起市民進入表列處所毋須再掃瞄安心出行程式，不過入指定處所仍需出示疫苗通行證。（資料圖片/歐嘉樂攝）

仍要遵守「疫苗通行證」規定

為應對新冠疫情，有發燒徵狀或呼吸道感染病徵的選委會被引領到特別投票間投票。至於進入中央點票站包括新聞中心，除獲豁免人士外，所有人士都必須遵守「疫苗通行證」的規定。

對比11月28日的網上候選人簡介會，當時鼓勵選委進入投票站時使用「安心出行」，然而隨着政府取消強制掃「安心出行」的規定，選舉日相關鼓勵指引亦已消失。

會議上，選管會聽取了政制及內地事務局及各有關政府部門，包括政府資訊科技總監辦公室和警務處就不同情況的評估，以及投票日的部署。保安局、選舉事務處、政府新聞處和律政司亦在席間簡報關於補選的籌備和協調工作。