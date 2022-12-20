李家超明日上京述職　預告下午公布進一步放寬防疫限制

特首李家超今早（20日）行政會議前見記者，預料談及上京述職行程，以及香港在年底疫下復常的情況。李家超將於星期三（21日）啟程往北京述職，預料逗留4天，星期六（24日）平安夜返港。有報道指，李家超除會晤總理李克強，亦獲安排與新任政治局常委李強會面，而李強被視為明年接替總理職務的人選。



【10:07】政府就規管眾籌展開公眾諮詢，李家超表示，網上籌集資金目前有很多空洞地方，必須就這些地方制訂有力管制，當局希望聽意見作出完善。

【10:05】至於烏克蘭國防部誤用區旗一事，李家超表示屬於外交問題，政府已接觸外交部特派員公署，公署會循外交途徑處理。

【10:00】李家超指訪京期間，會與主管港澳事務官員會晤，認為中央已清晰知道香港情況，他認為面對面可更直接交流，領導人亦可提出問題以了解香港實況。

至於GOOGLE國歌搜尋問題，李家超強調是嚴肅問題，涉及國歌，並非商業、交通及價格資訊。他指國歌代表國家及人民尊嚴，他指會繼續與Google跟進，強調Google「眾所周知佢哋有方法做到，問題是佢哋是殆選擇去做，如果選擇唔做，我相信佢哋有好多嘢需要解答。」他指，Google的公司政策列明會因應法律而移除特定資訊，而今次事件明顯違反香港的《國歌法》。

李家超又指，Google政策也列明不應該造成誤導，期望雙方可以合作，認真對待事件。

【09:53】李家超回應就黎智英案提請中央釋法一事，指中央駐港三個機構已表示支持，港澳辦也支持，期待中央盡快作出決定。

【09:50】李家超香港市民希望通關是「普遍聲音」，自己在不同場合曾向國家領導人、廣東省及深圳表達，相信領導人明白港人訴求，他會如實報告香港復常後恢復活力及香港市民的通關要求。

【09:46】李家超表示明午將赴京述職，並在24日返港，將向領導人報告香港政經環境及控制疫情情況，具體行程有待中央安排。他預告今日下午將公布新的部分社交距離放寬措施，包括飲宴人數限制。他強調要在風險可控下逐步推進，自已留意到目前醫院正抵受壓力，住院人數已由0+3推出時逾千人，增至4000幾人，重申要「睇住」醫療需求。