芷希換心｜李家超：兩地依法加速審批　生命至上反映人性光輝大愛

4個月大、急性心衰竭的女嬰芷希，在內地國家衞健委協助下，今日凌晨（17日）成功移植一名腦幹死亡的內地嬰兒心臟，成為首宗兩地跨境換心個案。特首李家超表示，在黃金時間內完成跨地運送及移植手術，避免器官變差或壞死，是極大挑戰，感謝兩地醫療團隊及負責運送的執法機關。



李家超說，兩地都十分重視生命，非常珍惜這個難得的捐贈器官，即使兩地各有審批程序，都依法加速處理。這個先例非常難得，全賴兩地部門及團隊通宵達旦、堅持生命至上才能克服眾多挑戰。



▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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李家超指，很感恩看到芷希及時獲內地嬰兒捐贈心臟，得到重生機會。他指，醫療團隊需要在短時間內進行一連串詳盡而全面的醫學分析及配對，避免出現排斥風險。而今次移植的心臟是香港歷來最細，芷希能夠得到嬰兒捐贈心臟十分難得，移植手術難度亦十分高，全靠專業的醫療團隊不眠不休成功迅速完成手術，象徵內地和香港一項重大的醫學成就，同時反映人性光輝和大愛。

他又讚賞內地捐贈者及家人無私奉獻，形容兩地「為救人奮鬥到底，克服重重難關」，熱誠和努力值得敬重，並逐一感謝中央政府、國家衞健委、港澳辦、海關總署及深圳巿相關單位，以及醫務衞生局、醫管局、衞生署香港人體器官移植委員會、香港兒童醫院醫療團隊、海關、入境處、警務處及消防處等。

▼12月17日 4個月大女嬰芷希成功「換心」▼

