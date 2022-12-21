粵港澳大灣區首屆全球招商會南沙舉行 達成853個投資項目

撰文：文維廣
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2022粵港澳大灣區全球招商大會今日（21日）在廣州南沙舉行，是粵港澳大灣區首屆全球招大會，共達成合作項目853個，投資總額達2.5萬億元人民幣。

大會以「投資大灣區，共創美好未來」為主題，吸引約三百家來自十多個國家或地區的企業參與，包括埃克森美孚、強生、沙特阿美、亞馬遜、寶潔、現代汽車、三荾電機等世界知名企業，及中國遠洋海運集團、中廣核、立白等內地龍頭企業參與。

當中有48個重大項目今日舉行現場簽約儀式，項目總投資額合計為1801億元人民幣。

黃坤明：歡迎各地投資者前來投資興業

廣東省委書記黄坤明致辭時指，粵港澳大灣區建設屬重大國家戰略，各項建設正全速進行。黄坤明表示，致力不斷打造市場化、法治化、國際化營商環境，力爭成為一流的環境，歡迎世界各地投資者，前來投資興業；也歡迎心懷夢想的青年才俊，前來創新、創業。

李家超：加強大灣區城市之間的高水平合作

正在北京述職的特首李家超透過視頻致辭，指由他任組長的「融入國家發展大局督導組」，近日召開首次會議，未來將進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流，強化與內地省市的區域性合作機制，加強大灣區城市之間的高水平合作。他又指，特區政府亦已成立「泛大灣區外來投資聯絡小組」，由投資推廣署聯同其他大灣區城市的相關部門，共同制定全面的聯合外來投資業務建議，加強協同效應。

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