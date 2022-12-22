陳凱欣買餸做冬嘆市道差　楊何蓓茵Office嘆湯圓︱政壇諸事町

今日（22日）是冬至，民間有謂「冬大過年」，立法會議員陳凱欣親自到九龍城街市買餸，張羅「冬至飯」，同時不忘視察民生。她說，與往年比較，今年沒明顯加價，但人流卻大減，不少「一家之煮」都大嘆經濟不好，呼籲正就《財政預算案》進行公眾諮詢的財爺陳茂波考慮加碼派消費券。



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陳凱欣在社交網站上載買餸照，笑稱買了雞、海鮮、菜及肥牛，不過她就稱今年街市人流「非常疏落」，不少商販都大嘆生意難做，「一家之煮」則反映買餸錢少了。她指財爺想想方法刺激經濟，除了再加碼派消費券，促進本地消費，也要研究把握調整期重拾經濟活力。她又呼籲網民集思廣益，承諾會向財爺傳達，有網民就提出改派現金。

公務員事務局局長楊何蓓茵則貼出同事相贈的湯圓，指感到好窩心，寓意公務員大家庭團圓團結。她指，冬至吃湯丸要雙數，同事贈送6粒湯丸，就是代表公務員六個工作理念，包括堅守法治，盡忠職守，團結協作，專業勤奮。她指，這些理念反映在三年抗疫路上，公務員為市民提供優質服務，帶來甜甜的幸福感。

她衷心感謝冬至晚及其他節日都要謹守崗位的公務員，選揚他們以專業、勤奮的精神為市民服務，又稱希望疫情早日結束，社會迎來全面復常。