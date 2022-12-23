搶人才｜林健鋒稱未能補足人才流失　倡土地規劃預留高端產業地皮

政府宣布「搶人才、搶企業」措施，未來3年每年吸引3.5萬個人才來港。行政會議成員、經民聯副主席兼立法會商界（第一）議員林健鋒表示，很高興見到政府落實《施政報告》中相關人才政策，但認為未能補足人才流失。



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每年招3.5萬人 仍未足以彌補流失

林健鋒說，過去兩年香港流失了14萬人，當中有三份之二屬於高技術人員，即使每年吸引3.5萬人來港，仍不足以彌補已經失去的人才缺口。他表示，商界期望後續有更多具力度的措施出台。

政府「人才服務窗口線上平台」下周推出，為海外人士提供衣食住行等訊息，林健鋒認為是造橋鋪路的第一步。但要這批人才願意來港，需要在衣食住行各方面提供具吸引力、競爭力的內容。

林健鋒指，高學歷專才關心家庭環境、生活質素和收入水平，政府可從這些方面入手吸引人才。（資料圖片）

建議增加房屋、福利、稅務豁免等

林健鋒指，高學歷專才關心家庭環境、生活質素和收入水平，認為政府應下重藥，為人才提供房屋、教育等優惠政策，例如子女免稅額、子女教育扣稅、「買家印花稅」豁免等。

至於「高端人才通行證計劃」，林健鋒倡考慮按個別行業特性彈性處理，例如一些以培養特定專業而聞名的院校，相關專業畢業生亦可獲考慮。

另一方面是「引進重點企業辦公室」，林健鋒建議把目光放長遠，例如未來在規劃「北部都會區」時，把重點行業發展納入其中，並預留土地，令這批產業成為香港的經濟新引擎，帶動本地企業向高端高增值方向發展。