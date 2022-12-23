搶人才｜人才服務窗口線上平台12.28啟用　申請後4星期內可審批

今屆政府首份《施政報告》提出多項搶人才措施，政務司司長陳國基今（23日）公布，各項搶人才政策將於12月28日、即下周三起展開，人才服務窗口線上平台將於當日推出，初期由勞福局營運，並連結至入境處系統，可以電子方式提交。



陳國基稱會理順及減化審批流程，料申請人交齊資料後4星期內可完成審批，而優秀人才入境計劃明年起將取消配額，為期兩年，屆時亦會縮減申請時間。



政府今日舉行記者會宣布「搶人才、搶企業」細節。（陳葆琳攝）

「搶人才」未來三年每年吸3.5萬人

陳國基表示，人才服務窗口線上平台將於12月28日推出，初期由勞福局營運，加強協調統籌。平台會提供各項人才入境計劃詳情，連結入境處系統，可以電子方式提交申請及簽證等，平台亦會提供一系列香港衣食住行資料，亦有查詢服務。

陳表示，各項人才申請已全面電子化，世界各地人才不論身在何方都可申請；高端人才計劃將針對高薪、具學歷、工作經驗人才，補足香港缺乏人才行業及專業人士。他稱申請審批流程全面理順減化，料申請人交足資料後4星期內可完成審批。他預料可達到《施政報告》KPI，即未來3年每年吸引至少3.5萬名人才。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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勞福局局長孫玉菡表示，「高才通」計劃針對三方面人才，一是年薪達250萬元的高薪人士，不論學歷可申請；二為世界百強大學畢業生，過去5年有3年以上工作經驗不設限額可申請；第三類為世界百大剛畢業工作不夠3年的人才，但設1萬限額。

人才配偶及子女亦可來港

孫表示，所謂百大以四個名單為準則，包括泰晤士高等教育世界大學排名（THE）、QS世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名（U.S. News）及上海交通大學世界大學學術排名，過去5年曾上榜都計算在內，總共有176間屬百強大學，其中9間是內地大學、5間為本地大學，計劃只接受百大學士學位畢業學生。

他稱，現有人才計劃已可申請其配偶及其18歲以下未婚受養子女一同來港，「高才通」亦有同類安排。他又說，12月28日起亦優化簽證計劃，若是「高才通」或非本地畢業生留港回港就業計劃，頭兩年可留港，而優才計劃則第一個簽證已有3年；若已找到200萬年薪以上工作，第二個簽證則會有6年，冀令人才感受到港府對其重視。

成立「引進辦」退休常秘任主管

引進企業方面，財政司司長陳茂波稱「引進重點企業辦公室」已成立，由前食物及衞生局常任秘書長容偉雄擔任主任，初步計劃重點引進策略性企業範疇，包括生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技、先進製造、新材料及新能源科技等，引進辦將參考政策局建議制定目標企業名單，主動聯絡並展開磋商。他稱已有企業主動聯絡政府，亦已落實首輪目標企業名單。

陳茂波說，引進辦是一站式櫃台，可提供諮詢，會有跨政策局的多方支援，包括經貿處專組、經貿辦的招商引才專組、專題專局，即例如金融科技企業，財庫局會大力支援等。