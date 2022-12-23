搶人才｜各項政策冀每年吸3.5萬人才　一文看清政府十招搶人

《施政報告》提出一系列搶人才措施，政務司司長陳國基今（23日）簡述推行細節，並宣布「人才服務窗口」線上平台將於12月28日推出，目標在2023至2025年期間，每年通過整體輸入人才計劃，輸人至少3.5萬名逗留至少12個月的人才。



《香港01》整合多項搶人才重點，一共有十招，一文看清政策細節。



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一、「人才服務窗口」線上平台



— 初期由勞工及福利局營運，涵蓋輸入人才及香港衣食住行資訊、入境申請渠道等，會提供各項人才入境計劃詳情，連結入境處系統，可以電子方式提交申請及簽證等，亦設查詢服務。

— 實體辦公室將計劃明年初向立法會財委會申請撥款後成立，人手分兩部份，包括公務員調配，亦會聘請外面的獵頭人員。

— 承諾申請人提交完資料後4星期內會審批。

二、「高端人才通行證計劃」



— 為期兩年，並將於推出一年後檢討。

— 合資格人才包括：

1、過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士；

2、畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年，不設限額；

3、剛畢業於全球百強大學以上但未符工作經驗的人士，設1萬限額。

— 百強大學以四個排名作準則，包括泰晤士高等教育世界大學排名（THE）、QS世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名（U.S. News）及上海交通大學世界大學學術排名。

— 過去5年曾上榜都計算在內，總共有176間屬百強大學，其中9間是內地大學、5間為本地大學，計劃只接受百大學士學位畢業學生。

三、放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」



— 若僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，毋須證明本地招聘困難，可直接提出申請。

— 政府會盡快更新「人才清單」，以反映各專業的最新短缺情況，目標在明年第一季完成。

— 兩項計劃首次逗留期由2年延長至3年。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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四、優化「科技人才入境計劃」



— 撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定，以加快輸入人才的步伐。

— 計劃首次逗留期由2年延長至3年。

五、取消「優秀人才入境計劃」的年度配額



— 明年起取消，為期兩年，同時優化審批程序，以吸引更多世界級優才來港。

六、放寬非本地畢業生留港／回港就業安排



— 逗留期限由一年延至兩年。

— 計劃涵蓋本港大學大灣區校園畢業生，不設限額，教育局一年後會檢討。

— 涵蓋所有合資格院校學士學位課程及研究院課程畢業生。

— 今年12月試行初期約2.25萬人，料2024年試行行升至超過3.2萬人。

七、受養人或配偶安排



—以上各項人才入境計劃成功申請人，可申請攜配偶及18歲以下未婚及受養子女到港。

八、延長工作簽證年期逗留期限



—申請人上一年度入息不少於港幣200萬元，首個簽證可逗留2年，第二個簽證可逗留6年。

九、成立「引進重點企業辦公室」



— 前商務及經濟發展局、食物及衛生局常任秘書長容偉雄任辦公室主任。

— 物色及了解目標企業的需要，討論及談判條件，配套支援服務等方面提供一條龍服務。

— 引進重點企業，涵概生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技、先進製造、新材料及新能源科技等策略性的重點範疇，參考相關政策局企業，制定目標企業名單，並主動與企業聯絡，展開磋商。

— 跨局多方面支援：1. 聯絡經貿辦招商引才專組 2. 目標企業相關範疇政策局支援 3. 設高「引進重點企業諮詢委員會」

十、設立「創科企業落戶香港專區網頁」



— 便利創科企業落戶，特設專區讓有意來港落戶的創科企業可直接聯絡創創新科技及工業局。