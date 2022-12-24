葉劉上傳「福利圖」賀聖誕　提港鐵開通宵社會漸復常｜政壇諸事町

平安夜（24日）到來，一眾政界人物紛紛出post與市民同賀聖誕。每逢佳節必會分享美圖、派福利的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日在社交網站上傳最新一輯聖誕照片。照片中葉太身穿黑色透視裙，面露微笑與粉紅色聖誕樹合照，地上擺放著胡桃夾子等擺設，充滿聖誕氣氛。



與粉紅聖誕樹合照 過千人讚好

葉太祝願大家在平安夜平平安安，喜氣洋洋，又提到過去兩年因疫情關係，港鐵於平安夜不設通宵服務，但隨著社會漸漸復常，港鐵今晚重新提供通宵服務，讓大家一同慶祝這個普世歡騰的節日。相片發布僅僅8小時，已吸引到過千人讚好。

民建聯冀醫療、房屋問題得解決

民建聯一眾立法會議員戴上聖誕頭飾，拍片向市民獻上聖誕祝福，當中陳學鋒希望公屋輪候時間由5.6年 縮短至3年，人人有屋住！梁熙冀解決本港睇病慢，睇病難的問題，構建一個等得到、睇得到和醫得好的醫療體系。顏汶羽祝願人人有工開，政府盡快推動兒童醫療券。

新當選的選委界立法會議員陳永光盼疫情快點過去，生活盡快回復正常，市民健健康康。林琳則希望香港年輕人找到自己的出路和發展空間。

江玉歡愛家：聖誕煮家常餐心滿意足

而選委界立法會議員江玉歡則分享家中聖誕佈置，指今晚下㕑弄聖誕家常餐，「煮幾味阿仔喜歡的，心滿意足。」她又稱她最愛家，因此最希望每個香港人也有一個溫暖的家，「家不論大小，最緊要是有溫度，平安在心，溫暖在家。」