天主教周守仁聖誕賀辭　願大家互相關懷、支持和付出

聖誕節快到,天主教香港教區主教周守仁發表聖誕賀辭,引述60年代經典歌曲的歌詞,指2022年戰爭和政治令人緊張,2023年前景搖擺不定,更需要互相關懷、支持和付出,期望人們將「愛」這份禮物送給別人,祝大家有一個窩心聖誕。



賀辭開首引用1965年Jackie DeShannon名曲《What the World Needs Now》的歌詞「世界現在需要的是愛,甜蜜的愛。這是唯一不足夠的……」(What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of.)指全球文化着重利己多於利他,相信大多數人都同意世界需要愛。

周守仁說,每日新聞都提及地緣政治的緊張關係,「最矚目的當然是殘暴的俄烏戰爭」,而東亞地區的地緣政治張力也愈來愈引人關注,這些都令人忐忑不安、精神緊張。

而2023年亦面臨搖擺不定的前景,各地挫折和絕望感漸趨強烈,「面對著這嚴峻的現實時,我們可以做甚麼,才能帶來轉變?」

送上愛心也要配合尊重和同理心

賀辭表示,人們要互相關懷、支持和付出,而不是以自利為先,「說到底,最好的聖誕禮物,是交付自己,去成就別人。」而這種行動還要配合尊重和同理心,指父母強行設計精心計劃,青年或會有不滿,疫情下將長者和親友分隔,也會令長者愈發孤寂和壓抑。

周守仁說,理想的做法是讓施予與接受雙方,都能夠在具備同理心的情況下互相了解。而愛的禮物是生命的禮物,希望大家找到最好的方法,把這份禮物送給別人,並祝大家有一個窩心的聖誕,以及滿懷希望的2023年。