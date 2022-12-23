天主教周守仁聖誕賀辭　願大家互相關懷、支持和付出

聖誕節快到，天主教香港教區主教周守仁發表聖誕賀辭，引述60年代經典歌曲的歌詞，指2022年戰爭和政治令人緊張，2023年前景搖擺不定，更需要互相關懷、支持和付出，期望人們將「愛」這份禮物送給別人，祝大家有一個窩心聖誕。



天主教香港教區主教周守仁發表聖誕賀辭。

賀辭開首引用1965年Jackie DeShannon名曲《What the World Needs Now》的歌詞「世界現在需要的是愛，甜蜜的愛。這是唯一不足夠的……」（What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of.）指全球文化着重利己多於利他，相信大多數人都同意世界需要愛。

周守仁說，每日新聞都提及地緣政治的緊張關係，「最矚目的當然是殘暴的俄烏戰爭」，而東亞地區的地緣政治張力也愈來愈引人關注，這些都令人忐忑不安、精神緊張。

而2023年亦面臨搖擺不定的前景，各地挫折和絕望感漸趨強烈，「面對著這嚴峻的現實時，我們可以做甚麼，才能帶來轉變？」

天主教香港教區主教周守仁發表聖誕賀辭。

送上愛心也要配合尊重和同理心

賀辭表示，人們要互相關懷、支持和付出，而不是以自利為先，「說到底，最好的聖誕禮物，是交付自己，去成就別人。」而這種行動還要配合尊重和同理心，指父母強行設計精心計劃，青年或會有不滿，疫情下將長者和親友分隔，也會令長者愈發孤寂和壓抑。

周守仁說，理想的做法是讓施予與接受雙方，都能夠在具備同理心的情況下互相了解。而愛的禮物是生命的禮物，希望大家找到最好的方法，把這份禮物送給別人，並祝大家有一個窩心的聖誕，以及滿懷希望的2023年。